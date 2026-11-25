5 декабря в книжном магазине «Подписные издания» состоится встреча с корейским писателем Хван Согеном. Автор представит свою книгу «Три поколения железнодорожников», попавшую в финал Международной Букеровской премии 2024 года и недавно изданную на русском.

Хван Соген — корейский диссидент и участник южнокорейского контингента на войне во Вьетнаме. В своих произведениях он пишет об исторической памяти, человеческом достоинстве, свободе и насилии.

Над романом «Три поколения железнодорожников», посвященным судьбам рабочих людей на фоне разделения Кореи в XX веке, Хван трудился 30 лет. В основу текста лег его личный опыт: в 1989-м писатель пересек южнокорейскую границу и отправился в Пхеньян, после чего пережил опыт вынужденной эмиграции в Европу и США, возвращения в Южную Корею и последовавшего тюремного заключения, президентской амнистии и широкого участия в рабочих и демократических движениях. Соген смотрит на разделение своей страны как на историческую травму для народа и последовательно выступает за мирный диалог Севера и Юга.

В Петербурге писатель расскажет о своем творчестве и общественной деятельности, современной корейской литературе и истории XX столетия. Модерирует встречу книжный обозреватель Максим Мамлыга, на площадке будет работать переводчик Инна Цой.

Хван Соген выступит 5 декабря в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.

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