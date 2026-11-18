Слово года по версии Кембриджского словаря — «человеческий» (human). Исторически прилагательное human подчеркивало противоположность людей животным и богам. С развитием ИИ «человеческое» обрело новую популярность и ценность в оппозиции к машинам.

Среди других претендентов на победу в этом году были «аналоговый» (доступный без интернета и цифровых технологий), «агент» (ИИ-агент), «wholesome» («полезный для тела и души») и «chic» («шикарный»). В 2025-м словом года по версии Кембриджского словаря стало «parasocial» (парасоциальный).

Авторы допускают, что популярность слова возникла при естественном развитии языка, но еще это может говорить и о «переломе» в отношении к искусственному интеллекту. Составители словаря считают, что сейчас у людей появляется новая любовь к «человеческому участию» и даже тоска по нему.

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