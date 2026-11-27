Лауреат «Большой книги»-2025 продолжает свой цикл «Поток Юнга» и проясняет мир, описанный в атмосферном научно-фантастическом хорроре «Сорока на виселице». Спин-офф «Площадь оружия» можно читать и отдельно, хотя сквозные темы в нем неизменны: одиночество человека перед лицом себя и космоса, экзистенциальный кризис из-за социального и технологического тупика.
Писатель Эдуард Веркин выводит современное общество в стерильном и якобы лишенном конфликтов человечестве, которое расселилось по разумному пространству будущего, но не сбежало от имевшихся ранее проблем. О том, каким получился роман (и в какой перспективе мы вполне можем оказаться), рассказывает литературный критик Кирилл Хвостенко.
Этические парадоксы, связанные с искусственным рождением жизни, рассматривались еще Мэри Шелли во «Франкенштейне…», а к середине XX века вместе с активным развитием вычислительных машин переросли в фундаментальные вопросы. Писатели-фантасты Айзек Азимов, Артур Кларк и Филип К. Дик пробовали их сформулировать, описывая отношения между человеком и машинами, наделенными разумом. Есть ли у них душа? Могут ли взбунтоваться? Способны ли создать произведение искусства? Современные обучаемые нейросети заострили дискуссию еще сильнее: например, в моем окружении нет людей, которые бы не пробовали переложить часть своих задач на карманный мозг. Самые умелые создают ИИ-агентов и поручают им рутинные активности. Нейрохудожники, беспилотное такси, роботы-курьеры, дроны в качестве воинов. Будущее уже победило и трется у порога. Готов ли человек?
В 2025 году писатель Эдуард Веркин получил премию «Большая книга» за свой роман «Сорока на виселице». Это книга-мистификация, которая в пробирке научной фантастики лихо закручивает философский трактат об относительности научного знания и прикосновении к непознаваемому. Это роман-поток: законы синхронной физики (наполовину религии, наполовину науки) причудливо распространяются на труднообъяснимые события. К примеру, три главы в середине написаны почти идентично, с минимальными изменениями в диалогах, мыслях и сюжете. Это роман тревоги, несбывшихся надежд и ожиданий человека.
Теперь Веркин выпускает роман под названием «Площадь оружия», который продолжает цикл «Поток Юнга» и раскрывает подробности аварии на планете Бенедикт, которая в прошлой части упоминалась лишь косвенно.
Завязка очень напоминает «Сороку на виселице»: человека постороннего ремесла просят занять чуждую для него роль где-то в космосе по причинам, никому не известным, и он кажется в этой ситуации лишним, хотя и является важнейшим звеном цепи. Читатель тоже сходу погружается в совершенно неизвестный ему мир. Термины этой вселенной (хаул, фастлит, ховер) мелькают перед глазами очень быстро и объясняются лишь через сотню страниц. Веркин любит видеть своего читателя растерянным, его книги побуждают думать, не отрываясь, ловить каждую зацепку и строить собственные предположения, «впиваться». Начало в них — тяжелые ворота, которые нужно сдвинуть, чтобы по-настоящему войти в текст. Веркин дает материал в изобилии, погружает в информационный шум созданной им вселенной, буквально затапливает данными для анализа.
Фабула проста: на планете Бенедикт, где находились вычислительные драги, каждая из которых мощнейший искусственный интеллект, происходят загадочные события, которые приводят к катастрофе — поверхность планеты вместе с драгами уничтожена. Начинается расследование, в ходе которого опрашиваются свидетели, находившиеся на Бенедикте перед катастрофой. Среди них Виндзор Веслов, исследователь ИИ-литературы (фастлита), парадоксальным образом приглашенный на планету для консультаций прямо перед инцидентом. Он в поисках истины вспоминает все, что с ним происходило, по порядку.
Главный герой Веслов — один из немногих, кто изучает фастлит. Это ключевое понятие романа: литературные тексты, созданные искусственным интеллектом без определенной цели, исчезающие в процессе чтения, как бы художественные консервы. В переложении на нашу реальность Веслов — филолог, который специализируется на текстах, созданных ИИ. Когда он видит вокруг себя потенциальный сюжет, сразу представляет его в виде фастлита, который может быть еще даже не написан. Отсюда — огромное количество вставных новелл, богатых на аллюзии и параллели.
При этом окружающие Веслова не считают фастлит настоящей литературой: люди больше не пишут книги и не читают, ничего оригинального не осталось, все тексты мира создают машины. Литература несовершенна; ее симуляция, напротив, принципиально совершенна. В умелых фастлит-сюжетах обязательно есть критический парадокс, накал драмы, открытый финал, но нет жизни.
Отправная точка сюжета — молчание драг. Искусственный интеллект перестает отвечать на обращенные к нему запросы, хотя и продолжает работать. Казалось бы, Веслов способен разобраться в ситуации, он восприимчив к ИИ-произведениям, уважает их.
Но Веркин уже традиционно выбирает за главного героя беспомощного человека. Веслов плывет по течению, он неудачник в академическом мире и после одной ошибки не продолжает литературную карьеру, даже романтическая динамика с коллегой Лютой не развивается. Люта, кстати, пародия на «настоящего» литератора: обладает сварливым характером, не принимает фастлит, под конец книги пишет бестселлер, где выдвигает гипотезы об инциденте на Бенедикте.
Эти и другие герои романа — исключительные профессионалы, в лучших традициях научной фантастики: увлеченные своим делом, сосредоточенные, одержимые, себе на уме. И это при том, что Веркин замечательно умеет описывать бездельников: вспомним «снарк снарк», где описанию пьяности и тунеядства уделяется существенная часть. Машинисты Бенедикта живут работой: не покидают свои драги, хотя и испытывают чудовищные побочные эффекты от соседства с ними, они с трудом отличают реальное от виртуального. Персонажи романа попадают в чрезвычайные обстоятельства, которые совершенно выпадают из дивного мира будущего: молчание драг, смерть одного из механиков, эпидемия необъяснимой слепоты и, наконец, уничтожение целой планеты.
Веркин в его текущей эре занимается миротворчеством — он создавал зомби-апокалипсис на Сахалине, хтоническую провинцию Чагинска, теперь подступился к глобальному будущему и написал крушение утопии. Именно так стоит рассматривать «Площадь оружия»: как обратный отсчет прирученной вселенной. Чем дальше движется человек, тем больше неожиданных вопросов перед ним встает. Он создает что-то, что не может постичь, что не успевает постигать: не хватает денег, людей, времени.
На обложке книги — герои картины «Притча о слепых» (1568) Питера Брейгеля Старшего
В первой части трилогии это вылилось в синхронную физику: экстремальное направление науки, которое возводит в абсолют линейную логику, свойственную человеку, и пробует обуздать хаос. Но хаос повсюду. Несмотря на покой и порядок одухотворенного человечества, он проникает в самые неожиданные уголки, мир ойкумены принципиально хаотичен и на зуб не поддается. Увеличение продолжительности жизни приводит к необратимым изменениям, в бассейнах Луны заводится медуза-водоед, а в книгах — червь Вильсона. Веркин воспроизводит принципы уязвимого мира, которые ранее формулировал философ Ник Бостром: человечество само не понимает, что изобретает, какие шары вытягивает из урны. Каждое новое открытие может стать фатальным, смертоносным черным шаром. Возможно, ошибка уже произошла и обернулась тем самым тупиком, который пытаются взломать ученые будущего.
Вторая книга — о проблемах искусственного интеллекта и кибернетики. Драги Бенедикта владеют исключительным знанием: им известны все варианты ответа еще до того, как будет задан вопрос. Это идеальная нейросеть, до ее уровня Deepseek еще учиться и учиться. Однако, во-первых, как можно довериться ответам драги, если человек не до конца понимает, что происходит внутри ее сложнейшего алгоритма (проблема черного ящика)? Перепроверить можно только другой такой же интеллект, замкнутый круг. Во-вторых, готов ли человек увидеть за разумом сознание? В этом случае он должен признать, что причиняет страдания живому существу, ограничивая в действиях и возможностях, используя, как раба. В-третьих, готов ли человек назвать искусством пробы пера за авторством ИИ, или будет считать их априори вторичными? За потоками фастлита, который хлынул в библиотеки будущего, угадывается современный нейрослоп.
Нельзя сказать, что Веркин выступает в «Площади оружия» как технопессимист. Скорее чувствуется разочарование именно в человеке, который вертит в руке божественный инструмент, хотя он может оказаться одушевленным и нести либо смерть, либо благо в зависимости от отношений с создателем (площадь оружия легко может обернуться площадью цветов, и наоборот). Веркин обращает внимание на демонов, таящихся в человеческой душе и человеческом обществе, вполне в духе Лема и Стругацких. В романе есть надежда: в нем теплится ожидание прорыва, который обязательно наступит. Мы на пороге чего-то удивительного, стоит лишь ему довериться.
Я умышленно говорю вопросами и загадками, книга Веркина провоцирует именно размышления, тянет философствовать. Это пространство раздумий и мерцающий нарратив, которые потрясают своей красотой и бесконечно интригуют:
Что сделает сын добрый, узрев занесенный над ним кинжал?
Тысячные доли секунды, перехват управления, «Ворга», воздействие, вспышка, в месте, где стоял Кошкин, оплавленный колодец глубиной триста футов, пятая печать переломлена.
Кем лучше быть: безропотной жертвой, отцеубийцей, беглецом, отступником, воистину человеческий выбор, и выбор сделан, дни жатвы близятся, и пылающий меч восходит над горизонтом, мне страшно оттого, что отклонить выпитую чашу уже нельзя, и близятся дни посева. Твой страх иной, не неизбежности, неизвестности. Ты смотришь дальше, тебе тоже страшно, страшно, что между драгами, догадкой Зелакса, страницей двадцать восемь и интересом нет связи.
Что интерес проявлен к тому, что мы не можем представить.
В заключение хотел бы намекнуть читателю на то, что на самом деле происходит в книге. В отличие от предыдущих романов, реконструировать события вполне возможно — стоит только быть внимательным к деталям и отсекать теории, которые напрямую перечисляет Веркин.
- Подсказка 1: вокруг площадки со строительными ботами возводят забор и вешают на них колокольчики, как на коров.
- Подсказка 2: кошки-мышки.
- Подсказка 3: какая мотивация у цензора и правительства?
Книга подойдет и заскучавшим по научной фантастике, и любителям детектива, и ценителям интеллектуальной прозы. Тема ее крайне актуальна, язык универсален и красив; Веркин в очередной раз доказывает свой статус большого писателя, способного преобразовать под себя самые разные жанры.
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