Этические парадоксы, связанные с искусственным рождением жизни, рассматривались еще Мэри Шелли во «Франкенштейне…», а к середине XX века вместе с активным развитием вычислительных машин переросли в фундаментальные вопросы. Писатели-фантасты Айзек Азимов, Артур Кларк и Филип К. Дик пробовали их сформулировать, описывая отношения между человеком и машинами, наделенными разумом. Есть ли у них душа? Могут ли взбунтоваться? Способны ли создать произведение искусства? Современные обучаемые нейросети заострили дискуссию еще сильнее: например, в моем окружении нет людей, которые бы не пробовали переложить часть своих задач на карманный мозг. Самые умелые создают ИИ-агентов и поручают им рутинные активности. Нейрохудожники, беспилотное такси, роботы-курьеры, дроны в качестве воинов. Будущее уже победило и трется у порога. Готов ли человек?

В 2025 году писатель Эдуард Веркин получил премию «Большая книга» за свой роман «Сорока на виселице». Это книга-мистификация, которая в пробирке научной фантастики лихо закручивает философский трактат об относительности научного знания и прикосновении к непознаваемому. Это роман-поток: законы синхронной физики (наполовину религии, наполовину науки) причудливо распространяются на труднообъяснимые события. К примеру, три главы в середине написаны почти идентично, с минимальными изменениями в диалогах, мыслях и сюжете. Это роман тревоги, несбывшихся надежд и ожиданий человека.

Теперь Веркин выпускает роман под названием «Площадь оружия», который продолжает цикл «Поток Юнга» и раскрывает подробности аварии на планете Бенедикт, которая в прошлой части упоминалась лишь косвенно.