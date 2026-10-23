Умер японский писатель Рю Мураками

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в Сасебо, Нагасаки. В школе играл на барабанах в рок-группе, занимался регби, а после начал писать для школьной газеты. в Университете искусств Мусасино.

В 1976 году Мураками дебютировал с произведением «Все оттенки голубого»: роман, в котором описывается повседневность подростнов-маргиналов, получил премию Акутагавы и стал феноменом, достигнув тиража в 3,5 млн экземпляров. В 1979 году писатель впервые попробовал себя в режиссуре, экранизировав собственный дебют.

«Его роман "Кинопроба" обрел вторую жизнь на экране в 1999 году благодаря Такаси Миике. История вдовца, который ищет новую спутницу жизни, превращается в исследование насилия и подавленных желаний. Миике перенес на экран прозу Мураками, сохранив ее тревожную интонацию и превратив мелодраматическую завязку в один из самых запоминающихся кошмаров японского кино», — пишет прокатчик «Иноекино», который в начале 2026-го выпустил культовый хоррор и один из любимых фильмов Тарантино в повторный российский прокат.

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