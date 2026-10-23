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Умер японский писатель Рю Мураками

Его самые известные произведения — романы «Все оттенки голубого» (1976), «Дети из камеры хранения» (1980) и «Мисо-суп» (1997).

Кадр из фильма «Кинопроба» по книге Рю Мураками, режиссер Такаси Миике, 1999 год.
Кадр из фильма «Кинопроба» по книге Рю Мураками, режиссер Такаси Миике, 1999 год.

Кадр из фильма «Кинопроба» по книге Рю Мураками, режиссер Такаси Миике, 1999 год.

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в Сасебо, Нагасаки. В школе играл на барабанах в рок-группе, занимался регби, а после начал писать для школьной газеты. в Университете искусств Мусасино.

В 1976 году Мураками дебютировал с произведением «Все оттенки голубого»: роман, в котором описывается повседневность подростнов-маргиналов, получил премию Акутагавы и стал феноменом, достигнув тиража в 3,5 млн экземпляров. В 1979 году писатель впервые попробовал себя в режиссуре, экранизировав собственный дебют.

«Его роман "Кинопроба" обрел вторую жизнь на экране в 1999 году благодаря Такаси Миике. История вдовца, который ищет новую спутницу жизни, превращается в исследование насилия и подавленных желаний. Миике перенес на экран прозу Мураками, сохранив ее тревожную интонацию и превратив мелодраматическую завязку в один из самых запоминающихся кошмаров японского кино», — пишет прокатчик «Иноекино», который в начале 2026-го выпустил культовый хоррор и один из любимых фильмов Тарантино в повторный российский прокат.

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