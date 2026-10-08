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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница Энн Карсон

Премию присудили «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

Flegere / Shutterstock

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала канадская писательница, поэтесса и переводчица Энн Карсон. Нобелевский комитет наградил автора свыше 18 книг с формулировкой «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

Карсон родилась в 1950 году. Она получила степени бакалавра и магистра по классике, защитила диссертацию по творчеству Сапфо в университете Торонто. Карсон преподавала классические языки и словесность в университетах Канады и США, переводила Симонида, Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида и Катулла.

В ее творчестве есть отсылки к классической мифологии. Среди знаковых книг писательницы — сборник «Рассотворение» с поэзией, эссе и драматургическими текстами о средневековой монахине-бегинке Маргарите Поретанской, Симоне Вейль, Хорхе Луисе Борхесе и Сэмюэле Беккете.

В разные годы Карсон получала премии Пушкарта, Гриффина и Элиота. Ей присуждали стипендии Гуггенхайма и Макартура.

На русский переведены ее «Автобиография красного» и «Горько-сладкий Эрос». Среди последниз англоязычных работ Энн — сборник «Неправильная Норма» и статья «Гендер звука».

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