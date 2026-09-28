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Автограф-сессия Лехи Никонова пройдет в магазине «Все свободны»

Лидер панк-группы «Последние танки в Париже» представит новую книгу стихов «Судорожный рефлекс» 1 октября.

Фото: Анастасия Большакова, Булат Сабитов

1 октября в книжном магазине «Все свободны» состоится автограф-сессия поэта, писателя, лидера выборгской панк-группы «Последние танки в Париже» Лехи Никонова. Встречу приурочили к выходу его новой книги стихов «Судорожный рефлекс».

Никонов — автор книг «Короли кайфа», «Гербарий», «Медея», «Тотальный Джаз» и трилогии «Нулевые». Стихи он пишет с 1993 года. В 2008-м и в 2009-м поэт становился лауреатом премии имени Ильи Кормильцева.

«Судорожный рефлекс» поступил в продажу на последней неделе сентября. «Это действительно книга, а не сборник. Книга, в которой все стихи и поэма подчиняются определенному сюжету и месту действия. Это восемь лет жизни, и это были непростые восемь лет!» — говорит сам Никонов о новом издании.

Помимо записей с «П. Т. В. П.», в музыке он сотрудничал с десятками групп и исполнителей, в числе которых ЛСП, «Макулатура», «Грязь», «ШАРЫ» и Ploho. Также Леха работал над текстом монодрамы «Магбет» на музыку Настасьи Хрущевой.

Автограф-сессия поэта продлится 1 октября с 18:00 до 22:00 на Некрасова, 23. Вход свободный.

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