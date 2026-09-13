В Петербурге выставили на торги журналы с первыми публикациями о Шерлоке Холмсе

Артур Конан Дойл начал писать еще во время учебы на медика в университете в конце 1870-х. Его первый рассказ, «Тайна долины Сэсасса», вышел в сентябре 1879 года. А восемь лет спустя был опубликован первый роман о Шерлоке Холмсе — «Этюд в багровых тонах». Издательство Ward Lock & Co. хорошо приняло книгу, но автор получил за нее всего 25 фунтов. После публикации «Знака четырех» в Lippincott’s Monthly Magazine Конан Дойл переключился на короткие рассказы.

Вскоре после открытия The Strand Magazine в январе 1891 года его редактор Герберт Гринхау Смит получил для публикации два первых рассказа о будущем знаменитом сыщике. Позже он вспоминал: «Я сразу понял, что передо мной величайший автор коротких рассказов со времен Эдгара Аллана По».

Первый из них, «Скандал в Богемии», вышел в конце июльского номера с десятью иллюстрациями Сидни Пэджета. Эти двенадцать рассказов публиковались ежемесячно с июля 1891 по июнь 1892 года, а затем были собраны в книгу «Приключения Шерлока Холмса», изданную 14 октября 1892 года Джорджем Ньюнсом.