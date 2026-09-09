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Майя Кучерская расскажет о поэтах на зарплате и должностях для гениев в музее «Полторы комнаты»

Лекция о роли poet-in-residence: от Роберта Фроста до Иосифа Бродского — состоится 15 сентября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музея «Полторы комнаты» / фото: Фотография Марианна Волкова

15 сентября в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского состоится выступление Майи Кучерской. Литератор, филолог, руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ прочитает лекцию «Поэт на зарплате: как придумали должность для гения и каким образом ее получил Иосиф Бродский».

В центре внимания — парадоксальная должность poet-in-residence, которую придумали в Америке еще для Роберта Фроста в 1920-х. Кучерская разберет случай Иосифа Бродского: каким образом поэт, только что высланный из СССР без диплома о среднем образовании, за месяц оказался на почетной должности в Университете Мичигана и постепенно дорос до поста «главного поэта страны» в Библиотеке Конгресса. Через историю уникальной вакансии лектор раскроет представления американского общества о том, что значит «быть признанным поэтом».

Майя Кучерская — основатель и руководитель магистратуры «Литературное мастерство» в Вышке. Помимо программы в университете, она развивает независимую школу литмастерства Creative Writing School. В 1999 году Кучерская получила степень доктора философии в Калифорнийском университете, защитив диссертацию «Великий князь Константин Павлович Романов в русской культурной мифологии».

Лекция «Поэт на зарплате» стартует 15 сентября в 19:00 на Короленко, 14. Билеты в продаже на сайте музея.

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