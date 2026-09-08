Поэт Александр Скидан расскажет в Новой Голландии о пересечении искусств в перформансах 1990-х

17 сентября в пространстве «Сообщество» Новой Голландии состоится лекция Александра Скидана «"Голова поэта", или Смещенный литературоцентризм». Автор и критик, Скидан расскажет о прошедшем в 1999 году перформансе «Голова поэта», в котором участвовал сам. На примере арт-события прошлого он объяснит, как в современном искусстве объединяются литература и визуальная культура.

«Голова поэта» — перформанс арт-пруппы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), в которую входили Ольга Егорова (Цапля) и Наталья Першина‑Якиманская (Глюкля). Вместе с художницами в акции участвовали поэты Дмитрий Голынко-Вольфсон, Юрий Лейдерман и Александр Скидан. В этом и других проектах ФНО: «Жертва платья (Русский роман)» (1995), «Памяти Бедной Лизы» (1996), «Ублажение Невы» (1996), «Письма к Белле» (1999), «Трамвай “Желание”» (2004), «Тюрьма Акакия Акакиевича» (2005), «Алые паруса» (2005) — каноничные литературные тексты становились материалом для апроприации и пародии.

Поэт Александр Скидан публиковался в «Митином журнале» и «Новом литературном обозрении». В 2006 году он получил Премию Андрея Белого в номинации «Поэзия» за книгу «Красное смещение». Александр переводил теоретические работы Славоя Жижека, Жана-Люка Нанси и Антонио Негри.

Лекция Скидана откроет цикл встреч «Интермедиальное искусство Петербурга», который организует музей современного искусства «Гараж». В ближайшее время о переплетении художественных средств в городской культуре расскажут историки искусства, кураторы, исследователи литературы, театра и кино.

«"Голова поэта", или Смещенный литературоцентризм» начнется 17 сентября в 19:00 на набережной Адмиралтейского канала, 2И. Вход бесплатный, нужна регистрация.

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