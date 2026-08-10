Готический Петербург, японских демонов, Гоголя и таро обсудят на ярмарке издательства «МИФ»

14 августа в «Севкабель Порту» и на «Вокзале 1853» открывается книжная ярмарка «Гаражка МИФа». На маркете представят издания по культуре, психологии и бизнесу, утешительные романы и мрачное фэнтези, а также комиксы для разных возрастов. Помимо книготорговли, в «Севкабель Порту» читателей ждут лекции по истории и краеведению.

Организатор ярмарки — издательство «МИФ» — специализируется на прикладной литературе. Помимо деловых изданий по маркетингу, менеджменту и личной эффективности, в портфель входит нон-фикшн из серий «Мифы от и до» и «Страшно интересная Россия», русская и зарубежная классика в серии «Вечные истории», а также современная беллетристика.

В «Севкабель Порту» будет работать зона быстрых скетчей от художницы Насти Шакал — скетч можно сделать бесплатно. За лекторий «Гаражки» отвечают компания «Петербург глазами инженера» и библиотека Гоголя.

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

14 августа в 18:30 лекция историка Нанико Соколовой «Гоголь: гений или безумец?»

лекция историка Нанико Соколовой 15 августа в 13:00 лекция основательницы магазина «Чарли» Анны Кадиковой «Книжное медиа XIX века: как продвигали книги в самом известном книжном страны»

лекция основательницы магазина «Чарли» Анны Кадиковой 15 августа в 15:00 встреча с искусствоведом Владимиром Ивановым «Заколдованный город: готический миф Петербурга»

встреча с искусствоведом Владимиром Ивановым 15 августа в 17:00 лекция историка архитектуры Оксаны Потаповой «Город и вода: морской фасад Васильевского острова»

лекция историка архитектуры Оксаны Потаповой 16 августа в 13:00 лекция искусствоведа Ольги Жилко «Мифы таро. От египетских жрецов и мистики Ренессанса до карнавальной культуры и танцев шута»

лекция искусствоведа Ольги Жилко 16 августа в 15:00 дискуссия историков Анастасии Паламарчук и Саши Мирович «От Гомера до Пушкина. Как работать с классикой, сказками и историческим материалом в своем произведении»

дискуссия историков Анастасии Паламарчук и Саши Мирович 16 августа в 17:00 лекция япониста Дианы Кикнадзе «История страха, демонологии и мира екаев в японской культуре»

«Гаражка МИФа» продлится с 14 по 16 августа. Вход на лекции в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40Д) свободный.

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