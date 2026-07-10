Литературный фестиваль к 90-летию с рождения Виктора Сосноры открывается в Петербурге

11 и 12 июля в Петербурге и Комарове пройдет пятый литературный фестиваль «Соснора Фест» памяти литератора Виктора Сосноры. В программу этого года, приуроченную к 90-летию со дня рождения поэта, включили фотовыставку «SOSNORA 90» с его портретами и личными вещами, танцевальный перформанс актрисы Кати Боскис и выступление импровизаторов Плейбэк-театра.

11 июля видео с вручения Премии Андрея Белого 2004 года представят поэты Александр Ильянен и Александр Скидан, а также авторы записи: Владислав Кузнецов и Елена Новикова. 12 июля покажут «Стихи и "вихры" Виктора Сосноры» — новую документальную картину Игоря Истомина (с фрагментами интервью Сергея Довлатова!). После фильма Истомина гостей ждут поэтические чтения с выступлением Дмитрия Григорьева, Валерия Земских и Арсена Мирзаева.

Виктор Соснора родился 28 апреля 1936 года в Крыму. В шесть лет он пережил блокадную зиму Ленинграда 1941—1942 года, его вывезли из города по Дороге жизни. Свою первую книгу «Январский ливень» поэт опубликовал в 1962 году. Соснора печатался в самиздате, попал в опалу, но попал за границу по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Его книги стихов и прозы переведены в США, Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Италии, Франции и других странах. 13 июля 2019-го поэт скончался в Петербурге на 84-м году жизни.

Первый мемориальный «Соснора Фест» прошел в июле 2022 года в Комарове. Мероприятие организовала вдова Татьяна Соснора, а также друзья и коллеги поэта. В команде проекта — Галина Илюхина, Евгений Антипов, Андрей Боскис, Ирина Иолина, Юлия Медведева, Юлия Мусалимова, Елена Новикова и Федор Полевой.

В этом году первый фестивальный день пройдет 11 июля в Петербурге: основной площадкой станет книжный магазин «Порядок слов» на Фонтанке, 15. 12 июля (по)читателей собирают в 12:00 около комаровской автобусной остановки «Морская улица». Дресс-код: тельняшки, морская тематика и совы — в эстетике книги Сосноры «Летучий Голландец».

Подробная программа доступна в соцсетях фестиваля.

18+