Не стало петербургского краеведа Ирины Вербловской — она провела 5 лет в ГУЛАГе по обвинению в антисоветской пропаганде

30 июня скончалась краевед, исследователь литературной истории Ленинграда Ирина Вербловская. В эпоху Хрущева она прошла через ГУЛАГ, а в последние годы водила экскурсии и писала книги. Вербловская ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Ирина Вербловская родилась 14 мая 1932-го в Ленинграде. Она окончила истфак ЛГУ и вышла замуж за математика и диссидента Револьта Пименова.

28 марта 1957 года Вербловскую вместе с молодежной «организованной группой» (Пименов, Заславский, Вайль) арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. В августе 1957-го она предстала перед судом и получила два года исправительно-трудовых лагерей, но 7 декабря приговор отменили «за мягкостью». На повторном заседании суда 4 февраля 1958 года Ирина Ирина Савельевна получила пять лет ИТЛ и попала в Сиблаг на территории Кемеровской области. 30 декабря 1959-го ее перевели в 14-й лагерный пункт Озерлага на 62-м километре трассы Тайшет-Братск.

В лагере Вербловская трудилась на лесозаготовках и сельхозработах, разгружала вагоны, занималась хозяйственным строительством, работала на кормокухне молочной фермы. В апреле 1961-го ее этапировали в Дубравлаг (Мордовская АССР). 28 марта 1962-го Ирина освободилась из лагеря, полностью отбыв срок. Из-за запрета жить в крупных городах она уехала в Калинин, но в декабре 1963-го получила разрешение КГБ вернуться в Ленинград. В 1991 году ее реабилитировали.

С 1974 года Вербловская специализировалась на литературной истории Ленинграда. С 1980-го она водила экскурсии по литературным и историческим местам Петербурга, писала краеведческие статьи и исследования, посвященные Петербургу Ахматовой («Горькой любовью любимый. Петербург Ахматовой»). В 2011 году бывшая узница ГУЛАГа опубликовала мемуары «Мой прекрасный страшный век».