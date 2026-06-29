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Книги

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В Петербурге закрывается книжный магазин «Перед прочтением сжечь»

Издания и сувениры распродают до 7 июля включительно.

Выставка Вероники Танцыновой «Дюймы» в книжном «Перед прочтением сжечь». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой книжного магазина и кофейни «Перед прочтением сжечь»

Выставка Вероники Танцыновой «Дюймы» в книжном «Перед прочтением сжечь». 2026

8 июля прекратит работу петербургский книжный магазин и кофейня «Перед прочтением сжечь». Команда распродает все издания и сувениры со скидкой 25%.

«Книжечную», как называют магазин сами сотрудники, открыли в декабре 2020 года на Восстания, 24/27. Проект сфокусировали на научпопе о личном и профессиональном развитии. В марте 2022-го «Перед прочтением сжечь» переехал на Радищева, 17-19. На базе книжного работает кофейня, а еще в пространстве проводят выставки и творческие встречи.

О закрытии объявили 2 июня. «Не хочется спихивать все на времена. Мы просто устали, и можно было бы делать лучше. Книжный с кофейней звучит просто, но на деле — это постоянная борьба», — высказались о закрытии владельцы.

4 июля в магазине состоится распродажа блокнотов бренда Falafel books. 6 июля пройдет прощальная вечеринка. 7 июля станет последним днем работы «книжечной» и кофейни — следом в соцсетях проекта распродадут оборудование и мебель.

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