В Петербурге закрывается книжный магазин «Перед прочтением сжечь»

8 июля прекратит работу петербургский книжный магазин и кофейня «Перед прочтением сжечь». Команда распродает все издания и сувениры со скидкой 25%.

«Книжечную», как называют магазин сами сотрудники, открыли в декабре 2020 года на Восстания, 24/27. Проект сфокусировали на научпопе о личном и профессиональном развитии. В марте 2022-го «Перед прочтением сжечь» переехал на Радищева, 17-19. На базе книжного работает кофейня, а еще в пространстве проводят выставки и творческие встречи.

О закрытии объявили 2 июня. «Не хочется спихивать все на времена. Мы просто устали, и можно было бы делать лучше. Книжный с кофейней звучит просто, но на деле — это постоянная борьба», — высказались о закрытии владельцы.

4 июля в магазине состоится распродажа блокнотов бренда Falafel books. 6 июля пройдет прощальная вечеринка. 7 июля станет последним днем работы «книжечной» и кофейни — следом в соцсетях проекта распродадут оборудование и мебель.

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