В Петербурге умер основатель издательства «Азбука» Максим Крютченко

В Петербурге в возрасте 56 лет умер основатель издательства «Азбука», бывший владелец издательств «Северо-Запад» и «Акварель» Максим Крютченко. О смерти издателя сообщила писательница Анна Запаренко (Амасова). По информации «Фонтанки», Крютченко ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Максим начал карьеру помощником печатника в типографии имени Володарского. Позже он стал инженером в издательстве «Северо-Запад» и за пять лет вырос до директора производственного отдела.

«Азбука» появилась в 1995 году в Петербурге. Крютченко занял пост генерального директора издательства в 25 лет. Сейчас проект входит в издательскую группу вместе с импринтами «Иностранка», «КоЛибри» и «Махаон». В портфеле «Азбуки» — русская и зарубежная классика, современная художественная литература, фэнтези и фантастика, книги по культурологии и искусству.

Анна Запаренко пишет о покойном: «Меня всегда огорчало, когда его не любили и осуждали те авторы и художники, кого он возводил в Новые Звезды, делая своей энергией знаменитыми и даже великими. Но все же никто никогда не оставался равнодушным: Максим Иванович вдохновлял на творчество и остался во многих произведениях в виде "собирательного образа издателя", пусть и описываемого через призмы людей, которые не слишком-то его понимали».

Прощание с издателем состоится 21 июня. Время и место станет известно позже.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования близким и коллегам Максима.