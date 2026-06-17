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Умер Карло Гинзбург — один из создателей микроистории

Исследователя прославила книга «Сыр и черви» о сожженном инквизицией мельнике, который считал, что ангелы и бог появились из хаоса, как черви в сыре.

Карло Гинзбург
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой издательства «Новое литературное обозрение»

Карло Гинзбург

16 июня в возрасте 87 лет скончался итальянский историк Карло Гинзбург. Его считают одним из основателей микроистории — направления, представители которого исследуют повседневную жизнь и ментальность «маленького человека».

Гинзбург изучал социальную историю и религиозные представления в Европе на рубеже Средних веков и начала Нового времени. В 1976 году вышла его самая известная книга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке». По материалам инквизиционного суда 1583—1599 годов историк реконструировал духовный мир мельника по прозвищу Меноккио, который продвигал свою философию и теорию о происхождении мира. Меноккио сравнивал рождение ангелов и бога из хаоса с появлением червей в сыре. Суд счел идеи мельника еретическими и осенью 1599-го приговорил мужчину к сожжению.

Среди других работ Гинзбурга — искусствоведческий детектив «Загадка Пьеро», расследование «Судья и историк», а также «Ночные битвы: Колдовство и аграрные культы в Европе на рубеже XVI-XVII веков». Он преподавал в университетах Рима, Болоньи, Лечче и Лос-Анджелеса, а с 2006 года в своей альма-матер — Высшей нормальной школе в Пизе.

В 1979 году Гинзбург официально обратился к Папе Иоанну Павлу II с просьбой открыть архивы инквизиции. К 1991 году группа ученых получила доступ к архивам, а в январе 1998-го Ватикан официально открыл материалы для исследователей.

В 2010-м Карло получил премию Бальцана за выдающиеся успехи в гуманитарных науках. Исследователь внес вклад в историю искусства, литературоведение, теорию историографии и методологию исторических исследований.

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