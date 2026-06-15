«Дохлая луна» футуристов и бювар с автографом Николая II появятся на торгах «Литфонда»

18 июня петербургское отделение аукционного дома «Литфонд» выставит на торги архивные книги, карты, открытки и фотографии. В каталог из 258 лотов вошли артефакты периода Российской империи, советские и современные издания. Среди коллекционных находок — кожаный бювар с автографом Николая II и редкий экземпляр сборника футуристов «Дохлая луна» с цветным офортом Давида Бурлюка.

Стартовая цена императорского бювара (открытой папки с окантовкой) — 700 тысяч рублей. В состав лота входят фотографии Николая II и императрицы Марии Федоровны (жена Александра III), а также открытки с портретами Марии Федоровны и великой княжны Ольги Александровны.

Сборник «Дохлая луна» поэтов-футуристов из группы «Гилея» объединил стихи, прозу и рисунки Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Бенедикта Лившица и братьев Бурлюков: Давида, Николая, Владимира. В экземпляре, который попадет на торги, вместе с известными литографиями присутствует ранее неизвестный и не описанный в литературе цветной офорт Давида Бурлюка. На старте издание оценивают в 400 тысяч рублей.