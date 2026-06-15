«Дохлая луна» футуристов и бювар с автографом Николая II появятся на торгах «Литфонда»

Аукцион библиофильских находок состоится 18 июня.
Литография из сборника «Дохлая луна». 1913
18 июня петербургское отделение аукционного дома «Литфонд» выставит на торги архивные книги, карты, открытки и фотографии. В каталог из 258 лотов вошли артефакты периода Российской империи, советские и современные издания. Среди коллекционных находок — кожаный бювар с автографом Николая II и редкий экземпляр сборника футуристов «Дохлая луна» с цветным офортом Давида Бурлюка.
Стартовая цена императорского бювара (открытой папки с окантовкой) — 700 тысяч рублей. В состав лота входят фотографии Николая II и императрицы Марии Федоровны (жена Александра III), а также открытки с портретами Марии Федоровны и великой княжны Ольги Александровны.
Сборник «Дохлая луна» поэтов-футуристов из группы «Гилея» объединил стихи, прозу и рисунки Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Бенедикта Лившица и братьев Бурлюков: Давида, Николая, Владимира. В экземпляре, который попадет на торги, вместе с известными литографиями присутствует ранее неизвестный и не описанный в литературе цветной офорт Давида Бурлюка. На старте издание оценивают в 400 тысяч рублей.
Аналогичную цену на старте получил дебютный сборник стихов Осипа Мандельштама «Камень». Книга вышла в петербургском издательстве «Акмэ» в 1913 году тиражом 600 экземпляров — деньги на публикацию дал отец поэта.
Среди других лотов — альбом из 25 снимков, на которых шотландский фотограф Вильям Каррик запечатлел поволжских крестьян 1870-х годов. Каталог торгов дополняют самодельные новогодние открытки авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографий будущих мастеров группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.
Аукцион начнется 18 июня в 19:00. Ставки принимают до 17:00. Подробности доступны на сайте «Литфонда».
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