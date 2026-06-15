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«Дохлая луна» футуристов и бювар с автографом Николая II появятся на торгах «Литфонда»

Аукцион библиофильских находок состоится 18 июня.

Литография из сборника «Дохлая луна». 1913
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Литография из сборника «Дохлая луна». 1913

18 июня петербургское отделение аукционного дома «Литфонд» выставит на торги архивные книги, карты, открытки и фотографии. В каталог из 258 лотов вошли артефакты периода Российской империи, советские и современные издания. Среди коллекционных находок — кожаный бювар с автографом Николая II и редкий экземпляр сборника футуристов «Дохлая луна» с цветным офортом Давида Бурлюка.

Стартовая цена императорского бювара (открытой папки с окантовкой) — 700 тысяч рублей. В состав лота входят фотографии Николая II и императрицы Марии Федоровны (жена Александра III), а также открытки с портретами Марии Федоровны и великой княжны Ольги Александровны.

Сборник «Дохлая луна» поэтов-футуристов из группы «Гилея» объединил стихи, прозу и рисунки Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Бенедикта Лившица и братьев Бурлюков: Давида, Николая, Владимира. В экземпляре, который попадет на торги, вместе с известными литографиями присутствует ранее неизвестный и не описанный в литературе цветной офорт Давида Бурлюка. На старте издание оценивают в 400 тысяч рублей.

Авторский отпечаток фотографии Николая II в капитанском мундире, с автографом. Кожаный бювар с двумя открытками и двумя фотографиями представителей
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Авторский отпечаток фотографии Николая II в капитанском мундире, с автографом. Кожаный бювар с двумя открытками и двумя фотографиями представителей семьи Романовых. Конец XIX — начало XX века

Давид Бурлюк. Цветной офорт из сборника «Дохлая луна». 1913
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Давид Бурлюк. Цветной офорт из сборника «Дохлая луна». 1913

Осип Мандельштам. Камень. Акмэ, 1913
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Осип Мандельштам. Камень. Акмэ, 1913

Аналогичную цену на старте получил дебютный сборник стихов Осипа Мандельштама «Камень». Книга вышла в петербургском издательстве «Акмэ» в 1913 году тиражом 600 экземпляров — деньги на публикацию дал отец поэта.

Среди других лотов — альбом из 25 снимков, на которых шотландский фотограф Вильям Каррик запечатлел поволжских крестьян 1870-х годов. Каталог торгов дополняют самодельные новогодние открытки авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом литографий будущих мастеров группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.

Аукцион начнется 18 июня в 19:00. Ставки принимают до 17:00. Подробности доступны на сайте «Литфонда».

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