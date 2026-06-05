В Петербурге пройдет гуманитарный фестиваль издательства «Новое литературное обозрение»

Разговоры о женах Михаила Матюшина, хиппи и яппи, женщинах-авторах и пицце — в программе с 12 по 16 июня.
Магазин издательства «Новое литературное обозрение» в Петербурге
12 июня в Петербурге открывается гуманитарный фестиваль «НЛО». Издательство «Новое литературное обозрение» готовит серию встреч, дискуссий, и чтений с участием писателей, историков, филологов, философов, переводчиков и исследователей культуры.
События тематически связаны с книгами «НЛО». Среди сюжетов — русский авангард, женское письмо и автофикшн, советские субкультуры и история еды. Площадки для некоторых встреч подобрали концептуально: разговор о хиппи и яппи проведут в независимом книжном магазине «Все свободны», презентацию книги Луки Чезари «История пиццы» — в итальянском ресторане La Piada.
ПРОГРАММА
12 июня
17:00 Переписка как жанр и документ эпохи. Встреча с литературоведом Константином Азадовским и презентация книги «Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944–1954» (магазин «НЛО» — Литейный, 60)
19:00 «Под зонтом в Токио»: как устроена повседневная жизнь Японии? («Желтый двор» — Маяковского, 15)
19:30 Чтения серии «Новая поэзия» («Порядок слов» — наб. Фонтанки, 15)
13 июня
15:00 Как делалась наука в Российской империи конца XIX века? Разговор с Екатериной Жаровой, автором книги «Биология в фокусе» (магазин «НЛО» — Литейный, 60)
18:00 Личный XX век: жены Михаила Матюшина и судьба русского авангарда. Встреча с историком и прозаиком Александром Ласкиным (галерея «Борей» — Литейный, 58)
14 июня
15:00 Как женщины входили в литературу? Презентация книги «Женщина-автор. Писательницы и литературный процесс в России середины XIX—начала XX века» (магазин «НЛО» — Литейный, 60)
18:00 Что такое топофилия и почему мы привязываемся к местам? (магазин «НЛО» — Литейный, 60)
15 июня
19:00 Рождение и смерть русского автофикшена. Встреча с писательницей Оксаной Васякиной («Подписные издания» — Литейный, 57)
19:30 Кто победил СССР: «хиппи» или «яппи»? Разговор с публицистом Дмитрием Травиным («Все свободны» — Некрасова, 23)
16 июня
16:00 Как пицца завоевала мир? Разговор о книге Луки Чезари «История пиццы» (ресторан «La Piada» — Садовая, 53)
19:00 Что звук может рассказать о культуре? Паблик-ток, посвященный книжной серии «История звука» (магазин «НЛО» — Литейный, 60)
19:00 Виктор Шкловский как культурный герой. Разговор с филологами Дмитрием Цыгановым и Владимиром Турчаненко о новых томах собрания сочинений Виктора Шкловского («Подписные издания» — Литейный, 57)
Вход на события фестиваля свободный.
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