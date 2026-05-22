Нобелевский лауреат в «Подписных изданиях»! Китайский писатель Мо Янь выступит в книжном магазине 5 июня

Встречу приурочили к премьере спектакля Александринского театра по роману «Устал рождаться и умирать».
5, 6 и 7 июня на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Дина Итэна по роману «Устал рождаться и умирать» Мо Яня, лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года. Писатель приедет на петербургскую премьеру и проведет две открытые встречи.
5 июня в 12:00 Мо Янь выступит в книжном магазине «Подписные издания». 6 июня в 14:30 творческая встреча и автограф-сессия пройдут на Новой сцене.
Представитель «литературы поиска корней» и магического реализма, Мо Янь написал книгу «Устал рождаться и умирать» в 2006-м за 43 дня. Действие происходит в Китае на фоне аграрной реформы 1950 года. Зажиточного помещика Симэня Нао расстреляла деревенская беднота. После смерти он попадает к Владыке ада, у которого выпрашивает себе шесть перерождений. Нао возвращается в свою деревню на протяжении 50 лет как осел, вол, свинья, собака, обезьяна, и, наконец, человек.
С инсценировкой романа в Александринке дебютирует Дин Итэн — актер и режиссер, кандидат наук Пекинского университета и Центральной академии драмы. В России он ставил спектакли «Я не убивала своего мужа» в Театре Наций (2024) и «Одни день что три осени» в новосибирском театре «Старый дом» (2026).
Режиссер спектакля:
Мо Янь — один из самых любимых моих писателей, я отношусь к нему с огромным пиететом. Работая над постановкой, я сосредоточился на отношениях персонажей, любовных перипетиях романа, которые с таким мастерством написаны автором.
Для нас в спектакле важно сохранить, отразить, с одной стороны, магический реализм Мо Яня, с другой — его созвучность Кафке, которая важна для меня. Поэтому художественное решение будет достаточно фантазийным и в то же время опирающимся на традиционную китайскую культуру.
Вход на встречу с Мо Янем в «Подписных» свободный, нужна регистрация. Продажи билетов на автограф-сессию 6 июня откроют 25 мая в 13:00 на сайте театра.
