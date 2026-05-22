Нобелевский лауреат в «Подписных изданиях»! Китайский писатель Мо Янь выступит в книжном магазине 5 июня

5, 6 и 7 июня на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Дина Итэна по роману «Устал рождаться и умирать» Мо Яня, лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года. Писатель приедет на петербургскую премьеру и проведет две открытые встречи.

5 июня в 12:00 Мо Янь выступит в книжном магазине «Подписные издания». 6 июня в 14:30 творческая встреча и автограф-сессия пройдут на Новой сцене.

Представитель «литературы поиска корней» и магического реализма, Мо Янь написал книгу «Устал рождаться и умирать» в 2006-м за 43 дня. Действие происходит в Китае на фоне аграрной реформы 1950 года. Зажиточного помещика Симэня Нао расстреляла деревенская беднота. После смерти он попадает к Владыке ада, у которого выпрашивает себе шесть перерождений. Нао возвращается в свою деревню на протяжении 50 лет как осел, вол, свинья, собака, обезьяна, и, наконец, человек.

С инсценировкой романа в Александринке дебютирует Дин Итэн — актер и режиссер, кандидат наук Пекинского университета и Центральной академии драмы. В России он ставил спектакли «Я не убивала своего мужа» в Театре Наций (2024) и «Одни день что три осени» в новосибирском театре «Старый дом» (2026).