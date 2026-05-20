Экскурсию по квартире и дворам Довлатова проведет директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева

30 мая директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева проведет авторскую экскурсию по местам Сергея Довлатова. Маршрут охватит мемориальную квартиру писателя, а также дворы, связанные с его петербургской жизнью. Анастасия поделится закулисными историями фестиваля «День Д», в том числе расскажет, как команда пыталась выкупить квартиру литератора для музея.

Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» ежегодно проходит в Петербурге с 2016-го. Событие включает десятки мероприятий: кинопоказов, лекций, спектаклей, концертов, экскурсий, мастер-классов, чтений и квестов.​ В этом году «День Д» состоится 29 и 30 августа — его посвятят 85-летию со дня рождения писателя.

Квартира Сергея Довлатова находится в оригинальной коммунальной квартире №34 бывшего доходного дома Петербургской купеческой управы на Рубинштейна, 23, где автор жил с 1944 по 1972 год. В пространстве сохранились некоторые подлинные элементы, например, зеленая изразцовая печь, которую топил сам писатель, люстра и сундук.

Мемориальный музей писателя открыли в 2022 году Алексей Фолкард и Иван Эйхенбаум. В экспозицию вошли печатная машинка «Ундервуд», стиральная «Рига 55», чугунный утюг, металлическая кровать — подобная ей, как утверждают экскурсоводы, была и у Довлатова. В его комнате воссоздали историческую обстановку.

Экскурсия Анастасии Принцевой стартует 30 мая в 12:30. Билеты в продаже.

12+