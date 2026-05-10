Стала известна программа Книжного салона на Дворцовой площади

С 21 по 24 мая на Дворцовой площади и в здании Главного штаба развернется Книжный салон. Основными темами станут Год единства народов России, 225-летие Владимира Даля и 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина. Стали известны детали!
В этом году участников станет больше: выступят более 260 экспонентов, будет работать пять выставочных павильонов, а общая площадь мероприятий превысит 15 тысяч квадратных метров.
Книжная терраса станет двухуровневой. В программе — более 280 мероприятий: конференции, круглые столы, лекции, презентации, творческие встречи и мастер-классы.
Для детей подготовили отдельное пространство с новинками издательств и игровыми аттракционами.
Впервые на Дворцовой площади заработает видеостудия: писатели и эксперты в прямом эфире обсудят актуальные вопросы литературы. Также впервые появится мобильный туристский пункт с информацией о литературных экскурсиях.
В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба пройдут встречи с музыкантами и будет работать уличная интерактивная экспозиция.
Все четыре дня можно будет бесплатно отправить с Дворцовой площади открытку в любую точку России — вернется «Литературная почта»! Вход на все мероприятия свободный, рассказали в пресс-службе администрации города.
