Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» к 135-летию со дня рождения писателя состоится в мае

15 мая исполнится 135 лет со дня рождения писателя Михаила Булгакова. К памятной дате Молодежный театр на Фонтанке и Театральная библиотека проведут фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова». С 15 по 31 мая на городских культурных площадках проведут свыше 60 спектаклей, выставок, лекций, дискуссий, кинопоказов, мастер-классов и игр.

В дни фестиваля свои спектакли по произведениям Булгакова покажут Молодежный театр на Фонтанке («Кабала святош» с тифлокомментарием, «Дон Кихот»), Театр имени Ленсовета («Морфий», «Театральный роман»), МДТ («Восемь снов»), Театр имени Комиссаржевской («Зойкина квартира»), Театр имени Миронова («Бег. Восемь снов»), Театр «Мастерская» («Записки юного врача», «Дни Турбиных»), Городской театр («Бег»), НДТ («Морфий»), Театр «Монплезир» («Театральный роман»), Литературный театр Олега Попова («Московская дьяволиада») и Театр «Нити» («Карикатура на человечество»). Библиотека «Музей книги блокадного города» на площадке книжного магазина «Фаренгейт 451» организует читку «Дом 13 Эльпит-Рабкоммуна».

21 мая в 20:00 в «Авроре» состоится спецпоказ фильма Алексея Балабанова «Морфий». Сюжет основан на одноименном рассказе Булгакова и цикле «Записки юного врача» — над сценарием работал Сергей Бодров-младший.

Театральная библиотека готовит лекторий о работе с наследием писателя в театре и кино. 22 мая в 17:30 архивист ЦГАЛИ Дарья Гаврилюк расскажет, как картины по булгаковским произведениям снимали на «Ленфильме». 28 мая в 17:00 искусствовед Сергей Ильченко проведет лекцию-беседу о фильме Олега Бабицкого и Юрия Гольдина «Театральный роман».

Одно из центральных событий фестиваля — круглый стол «Магический реализм Булгакова в прочтении петербургских режиссеров», который пройдет 29 мая. Список участников опубликуют позже.

Полная программа «Пространства Булгакова» доступна на сайте фестиваля. Вход на многие события бесплатный.

