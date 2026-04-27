Самодельная бомба «македонка», листовка Гапона и колокольчик председателя Госдумы появятся на выставке к 120-летию парламентаризма в России

1 мая в Музее политической истории начнется выставка «Первый российский парламент. 1906-1917» к 120-летию Государственной думы Российской империи. Посетителям покажут листовку священника Георгия Гапона, карикатуру «Высочайший прием рабочей депутации», карманные часы и личные вещи одного из депутатов первого созыва Сергея Урусова, самодельную бомбу «македонку» и колокольчик председателя Думы.

Всего будет более 70 экспонатов, среди которых — картины художников Полякова и Владимирова, запечатлевшие открытие парламента, разгон демонстрации на Невском проспекте и бой на Пресне. Также представят снаряд от трехдюймового орудия, которое выпускали на Путиловском заводе в годы Первой мировой войны. Дополняют выставку плакат «К избирателям в Государственную Думу», напечатанный в Киеве в 1906 году, и большая коллекция политических открыток эпохи.

Историю российского парламентаризма отсчитывают с 1905 года. 6 августа, в разгар Первой русской революции, Николай II издал Манифест об учреждении Государственной думы, согласно которому орган должен был стать только законосовещательным . Всероссийская политическая стачка заставила императора выступить 17 октября с новым Манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка»: он провозгласил гражданские свободы и созыв Госдумы как законодательного органа, которому отводили роль нижней палаты парламента. Верхней палатой стал назначаемый императором Государственный Совет, который одобрял или отклонял принятые Думой законы.

На памятной выставке расскажут, как депутаты реагировали на изменения в стране и какие законопроекты предлагали правительству. Экспозиция охватывает историю всех созывов: от «Думы народных надежд» 1906 года до Четвертой Думы, распущенной 6 октября 1917 года указом Директории.

«Первый российский парламент. 1906-1917» пробудет с 1 мая до середины августа на Куйбышева, 2-4. Билеты в продаже на сайте музея.

