Музей «Полторы комнаты» показал детский рисунок Иосифа Бродского для мамы (с серпом, молотом и Кремлем)

Музей «Полторы комнаты» открывает выставку одного рисунка Иосифа Бродского. В экспозицию войдет поздравление для мамы, Марии Моисеевны Вольперт, написанное будущим поэтом в третьем классе. Памятную работу можно будет увидеть до 21 мая.

«Бродский рисовал на книгах, которые дарил друзьям, на учебниках, в тетрадях, на конвертах от пластинок, на открытках и в письмах знакомым. Иногда это городские и сельские пейзажи, иногда портреты котов и людей, а иногда и автопортреты. В переписке он мог оставить зашифрованные послания, понятные только получателю», — пишут инициаторы моновыставки.

На рисунке, вошедшем в экспозицию, Иосиф изобразил Кремль, серп и молот, социалистические знамена. Автор добавил поздравительную подпись (орфография и пунктуация сохранены):

«Дорогая мама

Поздравляю тебя с праздником. Обещаю тебе что учиться буду хорошо.

ученик 3в класс 203 школы

И Бродский».

Рисунок попал в коллекцию музея из собрания искусствоведа Эры Борисовны Коробовой. Общаясь с Соломоном Волковым, Бродский вспоминал: «Единственный человек, кто, как я знаю, пытался собирать мои рисунки, — это Эра Коробова, бывшая жена Наймана. Она даже статью об этих рисунках напечатала в "Русской мысли"».

Рисунок показывают до 21 мая с обзорными экскурсиями «Полутора комнат». Кураторы обещают продолжить серию микровыставок другими рисунками.

