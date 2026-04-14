140-летие Гумилева в Музее Ахматовой: автографы и прижизненные сборники поэта покажут на выставке «Прапамять»

Экспозиция о судьбах Николая Гумилева и его семьи стартует 15 апреля, в день рождения поэта.
15 апреля, в день 140-летия с рождения Николая Гумилева, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме откроет экспозицию «Прапамять», посвященную поэту. На выставке в Белом зале мемориальной квартиры Ахматовой — Пуниных представят подлинные предметы из собрания музея, в том числе автографы и прижизненные сборники четы поэтов.
Проект расскажет о выступлении супругов на вечере поэтов в кабаре «Бродячая собака» в июле 1913 года, службе Николая на фронте действующей армии в 1914-м, о семейной жизни и рождении сына Льва. Судьбы отца и сына переплетутся в кадрах из следственных дел анфас и в профиль: Николая Гумилева в 1921-м и Льва — в 1949-м. В экспозиции появятся сохраненные Гумилевым-младшим после возвращения из тюрьмы и лагеря в 1956 году отцовские стихи и старинная гравюра «Персидская миниатюра», которой Николай посвятил стихотворение в последнем сборнике «Огненный столп».
Один из центральных сюжетов — память о Николае Гумилеве в СССР. После расстрела в ночь на 26 августа 1921 года стихи поэта не печатали, а его имя пытались не упоминать. «Возвращение» автора произошло в перестроечном 1986-м. На выставке покажут номер журнала «Огонек», прервавший многолетнее молчание вокруг имени поэта: к столетию Гумилева опубликовали два разворота стихов, краткий биографический очерк и его фотографию, сделанную зимой 1920/21 года Моисеем Наппельбаумом.
В экспозиции стихи Николая Гумилева и Анны Ахматовой вступают в бесконечный диалог. «Прапамять» восстанавливает интертекстуальную связь между художественными мирами поэтов и человеческую — в их семейных отношениях, переживших испытание большой историей.
Выставка продлится до 5 июля на Литейном проспекте, 53. Вход по билетам музея.
