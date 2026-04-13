К 140-летию со дня рождения Николая Гумилева в Музее истории религии открывается выставка

Исламский Восток, изученный в поездках и за чтением арабской литературы, дал Гумилеву галерею героев: от пророков до воинов. Поэта привлекала эзотерическая традиция в мусульманской культуре — суфизм с присущими ему идеями любви к Богу и единения с Абсолютом.

В годы Первой мировой войны Гумилев добровольно пошел на фронт и служил в 5-м гусарском Александрийском полку. После революции 1917-го поэт решил остаться в России. 3 августа 1921 года его арестовали, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре. При аресте Гумилев взял с собой Библию и «Илиаду».

Поэта расстреляли в ночь на 26 августа в возрасте 35 лет. Место его расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.

