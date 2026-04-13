К 140-летию со дня рождения Николая Гумилева в Музее истории религии открывается выставка

О духовном пути поэта расскажут через иконы, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, фотографии и книги.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея истории религии / gmir.ru

14 апреля, за день до 140-летия с рождения Николая Гумилева, в Музее истории религии стартует мемориальная выставка «Рыцарь духа». В экспозицию войдут поэтические зарисовки, иконы, живопись, графика, декоративные предметы, книги и фотографии из собрания музея, которые раскрывают Гумилева как поэта, путешественника, воина и мистика.

Разделы выставки посвящены отдельным событиям и мотивам: путешествиям Николая в Африку, теме Востока в его произведениях, военной службе. Автор проекта — старший научный сотрудник музея Павел Тугаринов — видит в биографии Гумилева путь преодоления географических, культурных и духовных границ. Особое внимание уделят идентичности поэта, которая формировалась в диалоге культур.

Исламский Восток, изученный в поездках и за чтением арабской литературы, дал Гумилеву галерею героев: от пророков до воинов. Поэта привлекала эзотерическая традиция в мусульманской культуре — суфизм с присущими ему идеями любви к Богу и единения с Абсолютом. 

В годы Первой мировой войны Гумилев добровольно пошел на фронт и служил в 5-м гусарском Александрийском полку. После революции 1917-го поэт решил остаться в России. 3 августа 1921 года его арестовали, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре. При аресте Гумилев взял с собой Библию и «Илиаду».

Поэта расстреляли в ночь на 26 августа в возрасте 35 лет. Место его расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.

Выставка «Рыцарь духа. К 140-летию со дня рождения Николая Гумилева» открыта до 29 июня на Почтамтской, 14. Посетить ее можно по билетам музея.

7+

