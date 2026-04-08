Летом Эдвард Радзинский проведет два авторских вечера в Петербурге. 27 июля в концертном зале «Колизей» писатель и драматург выступит с программой «Встречаясь с тайнами истории», а 24 августа — «Голоса сквозь столетия».

Эдвард Радзинский — сын драматурга Станислава Радзинского. Первую пьесу Эдварда «Мечта моя... Индия» поставили на сцене МТЮЗа в 1958 году, когда он был еще студентом. В 1960-х режиссер Анатолий Эфрос инсценировал «104 страницы про любовь» и «Снимается кино». Тогда же по сценарию Радзинского сняли фильм «Еще раз про любовь». Над адаптациями текстов драматурга работали такие мастера, как Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк, Валерий Фокин.

С 1976 года Радзинский пишет книги по истории. В его библиографии — работы о Николае II, Распутине, Александре II и Иосифе Сталине.

В формате творческих встреч писатель тоже обращается к историческим сюжетам. Вместе с тем он делится личным опытом и дополняет тематический материал многолетними наблюденями.

Начало встреч 27 июля и 24 августа в 19:00 на Невском, 100. Билеты в продаже.

