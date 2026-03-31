Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Жюри Букеровской премии объявило шорт-лист за прошедший год. В список вошли шесть произведений, переведенных на английский с китайского, французского, португальского, немецкого и болгарского. Победитель станет известен в мае.

Номинанты 2026 года:

Янг Шуан-Цзы. «Тайваньский травелог» — роман, замаскированный под перевод найденного текста японского писателя, о любви и колониальной истории Тайваня

Мари Ндиайе. «Ведьма» — остроумная история о посредственной ведьме, которая передает свой дар куда более способным дочерям

Ана Паула Майя. «На Земле, как она есть» — тревожный текст о насилии и жестокости в закрытых сообществах

Даниэль Кельман. «Режиссер» — история жизни кинорежиссера на фоне власти нацистов

Рене Карабаш. «Та, кто остается» — роман о девушке, которая стала клятвенной девственницей

Шида Базьяр. «В Тегеране тихие ночи» — история одной семьи в условиях бегства из Ирана и возвращения обратно

Призовой фонд в размере 50 тысяч фунтов стерлингов делят поровну между автором и переводчиком. Каждую работу, вошедшую в шорт-лист, наградят призом в размере 5000 фунтов стерлингов: по 2500 автору и переводчику.

Всего на конкурс подавали 128 книг, из которых сначала сформировали лонг-лист из 13 позиций, а затем финальную шестерку. В короткий список не вошли «Восковой ребенок» Ольги Равн, «Мы зеленые и дрожим» Габриэлы Кабесон Камары, «Солдат, которого помнят» Аньет Данье, «Дезертиры» Матиаса Энара, «Малое утешение» Ии Генберг, «Герцог» Маттео Мелькиорре и «Женщины без мужчин» Шахрнуш Парсипур.

Председатель жюри в этом году — британская писательница Наташа Браун. В прошлом году жюри во главе с писателем и драматургом Родди Дойлом вручило премию писателю Дэвиду Салэю за роман «Плоть». Книга затрагивает темы маскулинности, классовой принадлежности, миграции, травмы, секса и власти.

Победителя объявят 19 мая на церемонии в лондонском музее Тейт Модерн.

