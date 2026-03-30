Лимонов, Довлатов, Ерофеев: «Литфонд» выставит на торги архивы ленинградского андеграунда и эмигрантов третьей волны

В топе лотов — автографы писателей и полный комплект литературного журнала «Эхо», который издавали в Париже Алексей Хвостенко и Владимир Марамзин.

Александр Бородулин. Портрет Эдуарда Лимонова. 1983 [Из архива газеты «The Baltimore Sun» c автографами Эдуарда Лимонова]

2 апреля аукционный дом «Литфонд» проведет торги, посвященные истории третьей волны литературно-художественной эмиграции в Америку. В центре внимания — зарубежные издания деятелей ленинградского андеграунда и авторов ближайшего круга. В топ лотов вошли экземпляр автобиографической повести Сергея Довлатова «Ремесло» с автографом писателя, а также полный комплект литературного журнала «Эхо».

«Эхо» с 1978 по 1986 год издавали писатель Владимир Марамзин и музыкант Алексей Хвостенко. Всего за девять лет проекта вышло 14 номеров. На торги выставят все номера: некоторые из них сопровождают автографы Эдуарда Лимонова, Михаил Шемякина и самого издателя Марамзина.

Полный комплект журнала «Эхо» с автографами Лимонова, Марамзина, Шемякина / ред. В. Марамзин и А. Хвостенко

Лот из семи книг авторства Анри Волохонского и Алексея Хвостенко. 1983–2010

Лот из шестнадцати компакт-дисков с оцифрованными записями квартирных выступлений Алексея Хвостенко (Хвоста) периода 1980–1990-х гг. США, 2000-е

Помимо архива «Эха», в каталог аукциона попали другие зарубежные публикации Алексея Хвостенко: от аудиозаписей его квартирных выступлений до книг с текстами дуэта А.Х.В. (Хвостенко и Анри Волхонского). Также доступны документы, связанные с именами Анатолия Белкина, Михаила Шемякина, Иосифа Бродского, Венедикта Ерофеева, Константина Кузьминского и Владимира Эрля.

Значимую часть лотов составляют ранние парижские и американские публикации Эдуарда Лимонова, автографы писателя, газеты и журналы со статьями о нем. Попали на торги и архивы бывших жен Лимонова: Наталии Медведевой и Елены Щаповой де Карли.

Эдуард Лимонов. Это я — Эдичка. 2-е изд. Нью-Йорк: Index Publishers, 1982

Лот из двух книг авторства Льва Владимировича Лосева. 1985–1987 [С рисунком Иосифа Бродского]

Лот из четырех фотографий мастерской ленинградского художника Анатолия Белкина. 1979

Аукцион «Ленинградский андеграунд: Made in USA» начнется 2 апреля в 19:00. Ставки принимают до 17:00.

