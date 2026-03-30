Лимонов, Довлатов, Ерофеев: «Литфонд» выставит на торги архивы ленинградского андеграунда и эмигрантов третьей волны

2 апреля аукционный дом «Литфонд» проведет торги, посвященные истории третьей волны литературно-художественной эмиграции в Америку. В центре внимания — зарубежные издания деятелей ленинградского андеграунда и авторов ближайшего круга. В топ лотов вошли экземпляр автобиографической повести Сергея Довлатова «Ремесло» с автографом писателя, а также полный комплект литературного журнала «Эхо».

«Эхо» с 1978 по 1986 год издавали писатель Владимир Марамзин и музыкант Алексей Хвостенко. Всего за девять лет проекта вышло 14 номеров. На торги выставят все номера: некоторые из них сопровождают автографы Эдуарда Лимонова, Михаил Шемякина и самого издателя Марамзина.