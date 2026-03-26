Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Леха Никонов встретится с читателями в книжном магазине «Все свободны»

Автограф-сессия к переизданию романа «Короли кайфа» состоится 1 апреля.

Фото: Анастасия Большакова, Булат Сабитов

1 апреля в книжном магазине «Все свободны» пройдет автограф-сессия поэта, писателя, лидера панк-группы «Последние танки в Париже» Лехи Никонова. Встреча приурочена ко второму изданию прозы Никонова «Короли кайфа». Поэт будет подписывать книги, общаться и фотографироваться с читателями.

Действие «Королей кайфа» разворачивается в Петербурге середины 1990-х. Нервная и откровенная история в узнаваемом авторском стиле сближает поп- и контркультуру, Роберта Смита и Владимира Набокова, Луи Селина и альбомы The Cure.

Среди других книг Никонова — «Гербарий», «Медея», трилогия «Нулевые» и «Тотальный Джаз». Поэт писал текст для монодрамы «Магбет» на музыку Настасьи Хрущевой. Помимо записей с «П. Т. В. П.», в музыке он сотрудничал с десятками групп и музыкантов, в числе которых ЛСП, «Макулатура», «Грязь», «ШАРЫ» и Ploho.

Встреча состоится 1 апреля с 19:00 до 21:00 на Некрасова, 23. Вход свободный.

18+

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: