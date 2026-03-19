Музей-усадьба Державина покажет работы Добужинского, Кустодиева, Сурикова и Серова на выставке о путешествиях Пушкина и его современников

Экспозиция «"Поедем, я готов". Путешествия Пушкина» начнет работу 26 марта.

Мстислав Добужинский. Болезнь Минского. 1905

26 марта в Восточном корпусе Музея-усадьбы Державина откроют выставку «"Поедем, я готов". Путешествия Пушкина». Проект о путешествиях поэта и его современников объединит более 120 экспонатов, среди которых — иллюстрации Мстислава Добужинского к повести «Станционный смотритель», Бориса Кустодиева — к «Дубровскому», Василия Сурикова — к «Метели» и Валентина Серова — к стихотворению «Зимняя дорога».

Также покажут работы художников Григория Гагарина, Никанора Чернецова, Григория Мясоедова, Василия Максимова, Михаила Нестерова и Константина Коровина. Войдут в экспозицию и фарфоровые скульптуры «Народности России», воссозданные на Императорском фарфоровом заводе. Музей «Дом станционного смотрителя» предоставит фартук ямщика, сохранившийся до наших дней в единичных экземплярах, поскольку такие утилитарные вещи редко попадали в коллекции.

Название «Поедем, я готов» вдохновлено одноименным стихотворением Александра Пушкина, написанным в 1829 году. В нем поэт выражает готовность следовать за друзьями хоть на край света — от стен «далекого Китая» до «кипящего Парижа». Представленные на выставке раритетные издания начала XIX века: «Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами» 1802 года и «Карманный почтовый путеводитель, или Описание всех почтовых дорог Российской империи» 1831 года — позволят проследить маршруты путешественников пушкинской поры.

Выставка открыта с 26 марта на набережной Фонтанки, 118. Точные сроки экспозиции станут известны позже. Вход по билетам музея.

