«Сеанс» открывает книжную серию с лучшими статьями журнала антологией текстов Василия Степанова

Издательство «Сеанс» открыло предзаказ на сборник «Кино в углу комнаты» с лучшими текстами кинокритика Василия Степанова. В антологию вошли тексты о Сэме Пекинпе, Райнере Вернере Фасбиндере, Алексее Германе, каноне и нишах мирового кино. «Кино в углу комнаты» станет первой частью многотомника «Сеанс. The Best» с публикациями ключевых авторов журнала.

Василий Степанов — кинокритик, куратор фестивалей «Послание к человеку» и «Пример интонации». Степанов работал в журнале «Сеанс» с 2004 года, а в 2020-м стал главным редактором.

В новой книге собраны его лучшие статьи, рецензии и эссе, написанные за двадцать лет работы в «Сеансе». На обложку поместили кадр из фильма Джима Джармуша «Мертвец».