«Сеанс» открывает книжную серию с лучшими статьями журнала антологией текстов Василия Степанова

Сборник «Кино в углу комнаты» с критикой классики кинематографа и фильмов категории «Б» в продаже с 10 апреля.
Слева направо: Любовь Аркус, Василий Степанов, Арина Журавлева, Петр Лезников, Павел Пугачев, Дмитрий Новосельцев
Издательство «Сеанс» открыло предзаказ на сборник «Кино в углу комнаты» с лучшими текстами кинокритика Василия Степанова. В антологию вошли тексты о Сэме Пекинпе, Райнере Вернере Фасбиндере, Алексее Германе, каноне и нишах мирового кино. «Кино в углу комнаты» станет первой частью многотомника «Сеанс. The Best» с публикациями ключевых авторов журнала.
Василий Степанов — кинокритик, куратор фестивалей «Послание к человеку» и «Пример интонации». Степанов работал в журнале «Сеанс» с 2004 года, а в 2020-м стал главным редактором.
В новой книге собраны его лучшие статьи, рецензии и эссе, написанные за двадцать лет работы в «Сеансе». На обложку поместили кадр из фильма Джима Джармуша «Мертвец».
«Его слова имеют и вкус, и цвет, и музыкальное звучание. Их фактура — фланель, кашемир и мягкий твид; их поверхность благородно матовая. Его палитра — мягкие приглушенные тона с редкими, ритмически встроенными вкраплениями насыщенных цветовых пятен. Его ритм — чередование округлых плавностей и острых синкоп. <…> Интонацию В. С. определить трудно. Прилагательные не в помощь: да, легкая, да, ироничная, да, добродушная. Но ведь и язвительным он бывает, и даже едким. Но уверенным в своей несравненной правоте — никогда», — описывает первую книгу Василия Степанова Любовь Аркус.
«Кино в углу комнаты» поступит в продажу 10 апреля — сейчас открыт предзаказ. Подробности о серии «Сеанс. The Best» редакция журнала расскажет в ближайшее время.
