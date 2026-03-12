Иван Чечот, Николай Изволов и еще свыше 150 ученых выступят на археологическом конгрессе в Петропавловской крепости

С 1 по 5 апреля Музей археологии Петербурга впервые проведет в Петропавловской крепости международный археологический конгресс «Цитадель 1.0». В мероприятии примут участие более 150 ученых и музейных специалистов из России, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Программа объединит научный форум, молодежную конференцию, лекции, экскурсии и детские мастер-классы.

В Инженерном доме с 1 апреля по 1 мая откроют выставку «Акрополис. Явление крепости». Экспозиция предлагает взглянуть на крепости через призму археологии, истории и культуры. В экспозицию войдут археологические находки из укрепленных сооружений Северо-Запада: Петропавловской крепости, Орешка, Ивангорода и городища Камно. Посетители увидят архитектурные детали, строительные инструменты, посуду, оружие, элементы костюма, старинные украшения и литейные формы для их изготовления. Археологические предметы, исторические материалы и работы художников (текстильные панно, керамические скульптуры, сайнс-арт, графику, живопись, видеоарт) дополнят цифровым контентом.

Ключевой художественный экспонат выставки — девятиметровое полотно Владимира Серова и Николая Корчагина «Закладка Петербурга» (1946–1947). Картину написали специально для украшения фриза Советского зала (Белого зала) Мариинского дворца. После реставрации дворца в 1993 году она оказалась в фондах Государственного музея истории Петербурга. Последний раз полотно экспонировали более десяти лет назад на выставке «Большие картины» в Конюшенном ведомстве.