Не плачем и не курим: журналист Николай Солодников проведет три творческих вечера в «Севкабель Порту»

Встречи состоятся 24, 25 и 27 апреля.

24, 25 и 27 апреля в лектории «Севкабель Порта» пройдут творческие вечера журналиста и режиссера Николая Солодникова. Программа будет отличаться от встреч, которые автор проекта #ещенепознер организовал ранее.

«Для Николая это новый формат. Над программой творческой встречи работает большая команда. Надеемся, что зрители и гости будут приятно удивлены», — говорят в пресс-службе журналиста.

В апреле 2024 года Солодников представил свою дебютную режиссерскую работу в игровом кино — картину «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом. Фильм, в котором почти нет сюжета, основан на рассказе Юрия Казакова.

В последние годы журналист, педагог и просветитель развивает авторский канал «Солодников». В рефлексивных фильмах-беседах с ним в кадре появлялись киновед Наум Клейман, мультипликатор Юрий Норштейн, психолингвист Татьяна Черниговская, певица Нани Брегвадзе. Среди героев последних портретных интервью Солодникова — артист балета и педагог Николай Цискаридзе, священник Алексей Уминский и ведущий Иван Ургант.

Апрельские вечера пройдут в Петербурге и в Москве. 21, 22 и 23 апреля Николай встретится со слушателями в столичном ДК «Рассвет».

Петербуржцев ждут 24, 25 и 27 апреля в 19:00 на Кожевенной линии, 40Д (3 этаж). Билеты в продаже на личном сайте журналиста.

