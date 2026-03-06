Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Утренник «Денискины рассказы» с Денисом Драгунским (прототип Кораблева!) пройдет в «Севкабель Порту»

Сын Виктора Драгунского прочитает любимые истории и поделится закулисными подробностями 28 марта.

Виктор Драгунский. Он живой и светится... Денискины рассказы / рис. В. Горяева. Детский мир, 1961
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Виктор Драгунский. Он живой и светится... Денискины рассказы / рис. В. Горяева. Детский мир, 1961

28 марта в лектории «Севкабель Порта» петербуржцы, которые отвечают на сакраментальный вопрос «А ты читал "Денискины рассказы"?» положительно, смогут пообщаться с Денисом Драгунским — прототипом литературного героя Дениса Кораблева. На встрече-утреннике сын писателя Виктора Драгунского прочитает любимые рассказы и поделится воспоминаниями о сюжетах, которые происходили на самом деле или были выдуманы его отцом.

Денис Викторович Драгунский — писатель и журналист. В конце 2025 года «Редакция Елены Шубиной» выпустила его книгу «Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг: Автобиографический словарь». Новый текст стал продолжением мемуаров «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Если в первой книге речь шла о детстве, на этот раз в центре внимания — студенчество и Москва 1960-70-х.

Цикл Виктора Драгунского «Денискины рассказы», в который входит порядка 80 текстов, начали издавать в 1959 году. Рассказы о жизни дошкольника, а затем ученика младших классов Дениса Кораблева стали классикой детской литературы на русском, их многократно переиздавали и несколько раз экранизировали.

Вместе с Дениской героями цикла были Мишка Слонов, соседка Аленка, друзья Костик и Андрюшка, а также родители главного героя. Среди самых известных рассказов — «Тайное становится явным», «Он живой и светится», «Красный шарик в синем небе», «Девочка на шаре» и «Арбузный переулок».

Утренник с Денисом Драгунским пройдет 28 марта с 13:00 до 14:20 на Кожевенной линии, 40д (3 этаж). На встречу приглашают детей в сопровождении взрослых. Билеты в продаже.

7+

