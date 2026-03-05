Читатели за сутки собрали 200 тысяч для книжного «Все свободны», чтобы оплатить адвоката и штраф по статье о пропаганде ЛГБТ*

Владельца книжного магазина «Все свободны» Артема Фаустова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Поводом стала продажа трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол».

Попавший во внимание правоохранителей «хоккейный» цикл Бакмана состоит из трех книг: «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Проверка Российского книжного союза не выявила признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений или отношений в тексте «После бури» — книжные магазины возвращают третий роман цикла в продажу.

В декабре сразу в нескольких книжных провели «контрольную закупку» романов Бакмана. Когда стало известно, что «хоккейную» трилогию забрали на экспертизу у сети «Читай-город — Буквоед», команда «Все свободны» сняла романы с продажи. Поскольку закупка произошла раньше, суд назначил штраф.

В конце 2025 года за книги шведского писателя уже штрафовали региональных партнеров «Читай‑города». Суд в Чите взыскал с ООО «Грамота» 800 тысяч рублей.

Вчера команда «Все свободны» запустила сбор на 200 тысяч для оплаты штрафа и адвокатских услуг. Магазин собрал всю сумму за день и закрыл сбор.