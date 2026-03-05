Читатели за сутки собрали 200 тысяч для книжного «Все свободны», чтобы оплатить адвоката и штраф по статье о пропаганде ЛГБТ*

Поводом для штрафа стала трилогия «Медвежий угол» Фредрика Бакмана — одна из трех книг цикла уже прошла экспертизу Российского книжного союза и вернулась в продажу.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Владельца книжного магазина «Все свободны» Артема Фаустова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Поводом стала продажа трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол».
Попавший во внимание правоохранителей «хоккейный» цикл Бакмана состоит из трех книг: «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Проверка Российского книжного союза не выявила признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений или отношений в тексте «После бури» — книжные магазины возвращают третий роман цикла в продажу.
В декабре сразу в нескольких книжных провели «контрольную закупку» романов Бакмана. Когда стало известно, что «хоккейную» трилогию забрали на экспертизу у сети «Читай-город — Буквоед», команда «Все свободны» сняла романы с продажи. Поскольку закупка произошла раньше, суд назначил штраф.
В конце 2025 года за книги шведского писателя уже штрафовали региональных партнеров «Читай‑города». Суд в Чите взыскал с ООО «Грамота» 800 тысяч рублей.
Вчера команда «Все свободны» запустила сбор на 200 тысяч для оплаты штрафа и адвокатских услуг. Магазин собрал всю сумму за день и закрыл сбор.
Любовь Беляцкая
Совладелец книжного магазина «Все свободны»
Наша главная мотивация всегда та же самая: заниматься любимым делом. Издавать и продавать книги действительно очень интересно. Ты чувствуешь, что создаешь нечто важное, вечное, помогаешь людям находить путь к интересным текстам и мыслям. Это очень крутое чувство, когда занимаешься осмысленной полезной деятельностью. А еще у нас потрясающая команда, которую я очень люблю.
Мне кажется, в Петербурге мало независимых книжных, и это понятно — столько препятствий сейчас для малого бизнеса: маркетплейсы и их демпинг, новые законы, экономическая ситуация в целом. Главная проблема — значительное увеличение налогов. Чтобы поддержать абсолютно все места, которые вам нравятся, можно ходить туда и, что называется, «голосовать рублем». Поэтому я ценю любую возможность поддержать своих коллег.
Я невероятно благодарна всем людям, которые нам помогают. Их много, и это очень вдохновляет.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
18+
Комментарии (0)