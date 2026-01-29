Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Расправим плечи! В Петербурге открывают первый в мире музей-квартиру Айн Рэнд

Музей появится в историческом доме по адресу Невский проспект, 120, где писательница и философ жила перед эмиграцией.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музея-квартиры Айн Рэнд

Айн Рэнд (настоящее имя — Алиса Розенбаум) родилась 2 февраля 1905 года в Петербурге в семье фармацевта. Когда к власти пришли большевики, у отца Алисы отняли аптеку. В 1926 году она эмигрировала в США, где осталась навсегда. Айн Рэнд получила мировую известность как литератор и создатель философии объективизма благодаря романам-бестселлерам «Источник» (1943) и «Атлант расправил плечи» (1957).

2 февраля, в 121-й день рождения Рэнд, на месте ее жизни в Петербурге откроют музей-квартиру. Как пишут создатели, это будет одновременно мемориальное пространство и международный центр интеллектуальных дискуссий.

В своей философии Рэнд ставит во главу угла разум, индивидуализм и рациональный эгоизм. Она утверждала, что из всех мыслителей на нее больше всего повлиял родоначальник индивидуализма — Аристотель. «Человек имеет право на счастье и должен достичь его самостоятельно, — сказала писательница в программе канала ABC "Беседы с Майком Уоллесом". — И он не обязан желать жертвовать собой ради счастья других. Я утверждаю, что человек должен уважать себя».

Одной из ранних работ Рэнд стал роман «Мы, живые» 1936 года, навеянный жизнью в постреволюционном Петрограде. Прославивший писательницу текст «Атлант расправил плечи» представляет Соединенные Штаты Америки антиутопичным пространством, в котором частный бизнес страдает от государственного регулирования.

Адрес музея: Невский проспект, 120. Подробности о режиме работы и форматах посещения появятся позже — stay tuned!

