Расправим плечи! В Петербурге открывают первый в мире музей-квартиру Айн Рэнд

Айн Рэнд (настоящее имя — Алиса Розенбаум) родилась 2 февраля 1905 года в Петербурге в семье фармацевта. Когда к власти пришли большевики, у отца Алисы отняли аптеку. В 1926 году она эмигрировала в США, где осталась навсегда. Айн Рэнд получила мировую известность как литератор и создатель философии объективизма благодаря романам-бестселлерам «Источник» (1943) и «Атлант расправил плечи» (1957).

2 февраля, в 121-й день рождения Рэнд, на месте ее жизни в Петербурге откроют музей-квартиру. Как пишут создатели, это будет одновременно мемориальное пространство и международный центр интеллектуальных дискуссий.