Кто такая Казароза: в 2026-м выйдет новая книга Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта»

Документальную повесть о двоюродной бабушке писателя выпустит «Редакции Елены Шубиной».
Издательство поделилось планами на 2026 год. Среди новинок — документальная книга Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта», основанная на реальных событиях Серебряного века.
Осенью 2025 года писатель опубликовал главу из пока не изданной повести в литературно-критическом журнале «Дегуста». Юзефович рассказал, что под таитянкой подразумевается Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева — петербургская артистка и его двоюродная бабушка. Именно она была прототипом Казарозы в одноименном историческом детективе автора, вышедшем в 2002 году.
Роман «Казароза» (в варианте 1990 года — повесть «Клуб „Эсперо“») рассказывает о событиях в уральском клубе эсперантистов на фоне Гражданской войны. По сюжету певица приезжает на гастроли и погибает во время выступления в клубе. По словам Юзефовича, использованное в книге имя Зинаида Казароза — реальный псевдоним Шеншевой, который для нее придумал поэт Михаил Кузмин.
Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева родилась в Кронштадте и работала в Петербурге, в том числе в «Доме интермедий» Мейерхольда. В реальности жизнь двоюродной бабушки писателя прервалась в 1929 году в Берлине, когда она покончила с собой. Слово «таитянка» в названии новой повести отсылает к стихам Надежды Тэффи, которые писательница посвятила Шеншевой: «Быть может, родина ее на островах Таити. / Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…»
В 2023 году вышла повесть Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». В 2024-м книга об офицере Солодовникове стала лауреатом премии «Ясная Поляна».
Свой новый текст Юзефович называет документальным, «без вымысла и сочиненных диалогов, но с некоторыми оговоренными допущениями». Точная дата выхода пока неизвестна.
16+
