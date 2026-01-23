Кто такая Казароза: в 2026-м выйдет новая книга Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта»

Роман «Казароза» (в варианте 1990 года — повесть «Клуб „Эсперо“») рассказывает о событиях в уральском клубе эсперантистов на фоне Гражданской войны. По сюжету певица приезжает на гастроли и погибает во время выступления в клубе. По словам Юзефовича, использованное в книге имя Зинаида Казароза — реальный псевдоним Шеншевой, который для нее придумал поэт Михаил Кузмин.

Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева родилась в Кронштадте и работала в Петербурге, в том числе в «Доме интермедий» Мейерхольда. В реальности жизнь двоюродной бабушки писателя прервалась в 1929 году в Берлине, когда она покончила с собой. Слово «таитянка» в названии новой повести отсылает к стихам Надежды Тэффи, которые писательница посвятила Шеншевой: «Быть может, родина ее на островах Таити. / Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…»

В 2023 году вышла повесть Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». В 2024-м книга об офицере Солодовникове стала лауреатом премии «Ясная Поляна».

Свой новый текст Юзефович называет документальным, «без вымысла и сочиненных диалогов, но с некоторыми оговоренными допущениями». Точная дата выхода пока неизвестна.

