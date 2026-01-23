Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Кто такая Казароза: в 2026-м выйдет новая книга Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта»

Документальную повесть о двоюродной бабушке писателя выпустит «Редакции Елены Шубиной». 

Собака.ru

Издательство поделилось планами на 2026 год. Среди новинок — документальная книга Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта», основанная на реальных событиях Серебряного века.

Осенью 2025 года писатель опубликовал главу из пока не изданной повести в литературно-критическом журнале «Дегуста». Юзефович рассказал, что под таитянкой подразумевается Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева — петербургская артистка и его двоюродная бабушка. Именно она была прототипом Казарозы в одноименном историческом детективе автора, вышедшем в 2002 году.

Читайте также: Леонид Юзефович — о том, как писать бестселлеры

Роман «Казароза» (в варианте 1990 года — повесть «Клуб „Эсперо“») рассказывает о событиях в уральском клубе эсперантистов на фоне Гражданской войны. По сюжету певица приезжает на гастроли и погибает во время выступления в клубе. По словам Юзефовича, использованное в книге имя Зинаида Казароза — реальный псевдоним Шеншевой, который для нее придумал поэт Михаил Кузмин.

Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева родилась в Кронштадте и работала в Петербурге, в том числе в «Доме интермедий» Мейерхольда. В реальности жизнь двоюродной бабушки писателя прервалась в 1929 году в Берлине, когда она покончила с собой. Слово «таитянка» в названии новой повести отсылает к стихам Надежды Тэффи, которые писательница посвятила Шеншевой: «Быть может, родина ее на островах Таити. / Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…»

В 2023 году вышла повесть Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». В 2024-м книга об офицере Солодовникове стала лауреатом премии «Ясная Поляна».

Свой новый текст Юзефович называет документальным, «без вымысла и сочиненных диалогов, но с некоторыми оговоренными допущениями». Точная дата выхода пока неизвестна.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: