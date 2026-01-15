Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

В РНБ открыли выставку к 200-летию Салтыкова-Щедрина и поделились планами на 2026-й (артефакты Аврелия Августина и Марии Стюарт!)

В Российской национальной библиотеке открылась выставка «Генерал без звезды» о работах Михаила Салтыкова-Щедрина. Экспозицию приурочили к юбилею писателя: 27 января исполнится 200 лет со дня его рождения.

Фото: пресс-служба РНБ

Выставка раскрывает Салтыкова-Щедрина как литератора, редактора и чиновника. Впервые доступны редкие документы из фондов РНБ: оригинал рукописи «Автобиографии» (1857-1858), а также прижизненные публикации, по которым можно отследить правки в переизданиях. Среди экспонатов — «Дневник провинциала в Петербурге» (1872), «Господа Головлевы» (1880), книги с дарственными записями.

Посетители увидят первый доклад Салтыкова-Щедрина «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 года» (1856), составленный в должности надворного советника. О взглядах писателя можно узнать из книги «Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е. Салтыкова» (1905) историка и редактора журнала «Голос минувшего» Василия Семевского. Часть выставки знакомит с периодом провинциальной службы литератора в Вятке, Рязани и Твери.

Фото: пресс-служба РНБ
Фото: пресс-служба РНБ

В экспозицию также вошли номера журнала «Отечественные записки» под редакцией сатирика. Выставку дополняют советские издания о Салтыкове-Щедрине и оригинальные иллюстрации графиков XX века.

Вместе с юбилейным проектом РНБ представила планы на 2026 год. Читателей библиотеки ждет выставка «Шедевры Отдела рукописей» — о собрании, в котором хранится молитвенник Марии Стюарт (с ним королева Шотландии взошла на эшафот, книга была у нее в руках на момент гибели), а также предполагаемый автограф Аврелия Августина.

Экспозиция «Генерал без звезды» пробудет в зале Корфа РНБ до 15 февраля.

16+

Читайте также: За что и как ненавидели Петербург в XIX веке? И почему во времена оттепели Ленинград стал столицей андеграунда? Отвечают Мария Элькина и Лев Лурье

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: