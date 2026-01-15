В РНБ открыли выставку к 200-летию Салтыкова-Щедрина и поделились планами на 2026-й (артефакты Аврелия Августина и Марии Стюарт!)

Выставка раскрывает Салтыкова-Щедрина как литератора, редактора и чиновника. Впервые доступны редкие документы из фондов РНБ: оригинал рукописи «Автобиографии» (1857-1858), а также прижизненные публикации, по которым можно отследить правки в переизданиях. Среди экспонатов — «Дневник провинциала в Петербурге» (1872), «Господа Головлевы» (1880), книги с дарственными записями.

Посетители увидят первый доклад Салтыкова-Щедрина «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 года» (1856), составленный в должности надворного советника. О взглядах писателя можно узнать из книги «Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е. Салтыкова» (1905) историка и редактора журнала «Голос минувшего» Василия Семевского. Часть выставки знакомит с периодом провинциальной службы литератора в Вятке, Рязани и Твери.