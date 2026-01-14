Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выйдет собрание сочинений Льва Рубинштейна — первый том приурочили к годовщине смерти поэта

Издательство «НЛО» начинает публикацию сочинений Льва Рубинштейна в четырех томах. К годовщине смерти поэта — 14 января — издательство передало первую книгу в печать. 

Коллаж «Собака.ru»

Лев Рубинштейн — поэт, эссеист, журналист, один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Лауреат премий Андрея Белого, «Либерти» и «Нос». Начал публиковаться в конце 1970-х на Западе и в конце 1980-х в России. Выпустил более двух десятков книг, участвовал в сборниках — в том числе благотворительном «Дом» в поддержку «Ночлежки». Льва Семеновича не стало 14 января 2024 года   — литератора сбила машина.

«Сумма добра в нашем обществе ощутимо уменьшилась»: Лев Лурье, Евгений Водолазкин и Анна Вишнякова вспоминают Льва Рубинштейна

«В первый том войдут тексты, так или иначе связанные с идеей биографии, жизнеописания, жизни и смерти, воспоминания о прошлом, в том числе и о детстве, которое так важно в рубинштейновских текстах. В следующих томах — время и политика, философия и социология литературы — самые разные грани человеческого опыта», — рассказывает составитель и редактор нового собрания Лев Оборин.

Тексты выбраны по концептуальному принципу. В издания попадет вся опубликованная Рубинштейном поэзия (в том числе знаменитые картотеки — стихи, написанные на библиографических карточках), а также мемуарная проза и книги разных лет.

Сейчас на сайте «НЛО» доступен предзаказ первого тома.

