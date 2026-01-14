Выйдет собрание сочинений Льва Рубинштейна — первый том приурочили к годовщине смерти поэта

«В первый том войдут тексты, так или иначе связанные с идеей биографии, жизнеописания, жизни и смерти, воспоминания о прошлом, в том числе и о детстве, которое так важно в рубинштейновских текстах. В следующих томах — время и политика, философия и социология литературы — самые разные грани человеческого опыта», — рассказывает составитель и редактор нового собрания Лев Оборин.

Тексты выбраны по концептуальному принципу. В издания попадет вся опубликованная Рубинштейном поэзия (в том числе знаменитые картотеки — стихи, написанные на библиографических карточках), а также мемуарная проза и книги разных лет.

Сейчас на сайте «НЛО» доступен предзаказ первого тома.

