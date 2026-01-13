Литератор и музыкант Максим Тесли выступит с лекциями о малоизвестных поэтах Серебряного века (и прочитает их стихи!)

Герои 14 января — мать «Небесных верблюжат» (и уже потом — жена Матюшина) Елена Гуро, эгофутурист Константин Олимпов и последователь его ego Иван Игнатьев. Через неделю лектор расскажет о скрестивших имажинизм и дадаизм ничевоках, «проклятом поэте» Венедикте Марте и «самом заумном» Алексее Крученых. Отдельный пункт программы — стихи литературных аутсайдеров в исполнении Максима.

«Поэты, о которых я буду говорить, совершенно разные», — признается автор цикла, сам более близкий к андеграунду наших дней.