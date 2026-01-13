Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Литератор и музыкант Максим Тесли выступит с лекциями о малоизвестных поэтах Серебряного века (и прочитает их стихи!)

Игнатьев, Олимпов, Гуро — эти фамилии принято писать через запятую и не друг с другом, а вслед за более известными авторами прошлого столетия вроде Александра Блока, Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Поэт, музыкант, писатель и издатель Максим Тесли пробует (пере)осмыслить канон: 14 и 21 января в книжном «Все свободны» он прочитает две лекции, посвященные «второму эшелону» поэзии Серебряного века.

Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна), 1910 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна), 1910 год

Герои 14 января — мать «Небесных верблюжат» (и уже потом — жена Матюшина) Елена Гуро, эгофутурист Константин Олимпов и последователь его ego Иван Игнатьев. Через неделю лектор расскажет о скрестивших имажинизм и дадаизм ничевоках, «проклятом поэте» Венедикте Марте и «самом заумном» Алексее Крученых. Отдельный пункт программы — стихи литературных аутсайдеров в исполнении Максима.

«Поэты, о которых я буду говорить, совершенно разные», — признается автор цикла, сам более близкий к андеграунду наших дней.

Максим Тесли в комментарии Собака.ru

Участник групп «Щенки», «Он Юн» и «Сестры», писатель и поэт

Гуро — нежнейшая, абсолютно прозрачная. Ее верлибры (нетипичные для русской поэзии) полны воздуха и свободы.

Олимпов — отец эгофутуризма, человек с потрясающим самомнением и ничем не обоснованным ЧСВ.

Игнатьев — эпигон, запомнившийся современникам только своей смертью.

Крученых — отец заумного языка, единственный гений во всей этой компании, в каком-то смысле учитель Маяковского, так из его тени и не вышедший.

Март — мистик, испытавший более влияние Востока, даже писавший танка, архетипичный проклятый поэт.

Ничевоки — панки, оставившие от всей своей группы десяток стихов разной степени эпигонства.

Они жили и творили одновременно с великими мастерами: выступали с ними на одних сценах, спали на одних вписках, — но в историю литературы не вошли. Если и мелькают в учебниках истории, то только опосредованно, через гениев «Первого эшелона», хардкора Серебряного века.

В увековечении «второго эшелона» Тесли уже участвовал: в 2019 году его совместное с Вовой Седых издательство «Тэслит» опубликовало сборник стихов Константина Олимпова «Ты». С весны 2025-го Максим регулярно водит экскурсии по Петербургу Серебряного века, но, как утверждает исследователь литературы, связь предстоящих вечеров во «Все свободны» с его авторскими прогулками минимальна.

Начало лекций в 19:30. Онлайн-билеты на мероприятия 14 и 21 января продают отдельно. 

