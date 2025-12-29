Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

НОВЫЙ ГОД-2026: все развлечения на каникулах

Что смотреть, слушать, читать и вспоминать на каникулах, а также чего ждать от грядущего 2026-го — наша ультимативная подборка в честь праздников.

Новый Год 2026

Чем заняться
на новогодних праздниках

9 новгодних катков Петербурга

Что смотреть в кинотеатрах на каникулах

Главные выставки
на каникулах

Что смотреть дома на каникулах?

Маршруты по Северо-Западу на каникулы

10 нескучных
настольных игр

7 открытых (даже зимой!) бассейнов

Лучшие видеоигры для праздников
ЛУЧШЕЕ ЗА 2025 ГОД

30 лучших иностранных фильмов года

25 лучших российских фильмов года

30 лучших книг: Лимонов, Яхина и Пелевин

50 лучших иностранных сериалов 2025 года

25 лучших российских сериалов 2025 года

30 лучших документальных проектов года

Самык читаемые тексты sobaka.ru

Лучшие съемки Собака.ru

70 главных музыкальных альбомов года
Еда

Новогодние рецепты от шефов России

40 лучших новых ресторанов, баров и бистро Петербурга

Что где есть на каникулах
ИТОГИ 2025 ГОДА

Итоги года в культуре

Актеры, режиссеры и кинокритики вспоминают 2025-й

Художники и кураторы – об арт-итогах года

Галеристы Петербурга — о главных художниках года

Стилисты и дизайнеры провожают 2025 год

Отдел моды назвал ключевые фэшн-события

Подарки

10 презентов для любителей архитектуры

597 подарков: от практичных до кутюра и арт + фэшн!

13 арт-подарков
