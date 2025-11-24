Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Книги

У Алексея Иванова выходит роман «Невьянская башня» про макабрическую индустриализацию

Новый роман писателя, сценариста, культуролога, автора «Географ глобус пропил», «Сердца пармы» и «Тобола» выходит в издательстве «Альпина.Проза» 25 ноября. Это  историческое полотно про зарождение заводской культуры в России. 

Обложка романа Алексея Иванова «Невьянская башня». Дизайн: Денис Изотов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой издательства "Альпина"

По сюжету «Невьянской башни», действие разворачивается в 1735 году вокруг Акинфия Демидова — знаменитого заводчика, хозяина завода. Его жизнь омрачена семейными драмами, казенными претензиями, клеветой и угрозой разорения. Впереди — еще одно испытание. На «столицу» промышленной империи, Невьянский завод, нападает демон и сжигает работников. 

В основе нового романа — зарождение индустриального сознания на Урале, «конфликт хозяина и обстоятельств, личная вина и общественная сила». Реальные исторические события с детальной бытовой реконструкцией Иванов миксует с готической образностью и магическим реализмом.

«Завод для Акинфия Никитича — да и не только для него — был живым. Был огромным и сложным зверем, созданным из брёвен, кирпича и железа. Вода была его кровью, лари — его жилами, машины — его мускулами. Зверь дышал в глубине фабрик воздуходувными мехами. Огонь печей и горнов был его душой. Он, Акинфий Демидов, сотворил этот завод из мёртвой материи и оживил его, как бог сотворил из мёртвой глины человека и даровал ему жизнь. И Акинфий Никитич любил свой завод — все свои заводы, — как бог любил человека, всех людей, и ничто с ними не происходило без его воли», — комментирует автор.

