О Теодоре Курентзисе выпустят книгу-альманах «Служитель утопии»

Рестроспективу творчества дирижера и главного музыкального культуртрегера Петербурга печатает ограниченным тиражом издательство «Композитор» совместно с Союзом композиторов России.

фото: Андрей Чунтомов

Как отмечает издательство, книга «Теодор Курентзис. Служитель утопии. Альманах» станет масштабной ретроспективой творческого пути музыканта. Внутри — избранные рецензии и интервью, складывающиеся в объемный и детализированный образ дирижера и худрука musicAeterna — от знакового приезда в Пермь и до 2025 года.

«Книга предлагает панорамное изучение художественной вселенной Курентзиса сквозь призму современной музыкальной критики и журналистики», — комментируют в «Композиторе».

В альманахе несколько разделов: «Хроника» состоит из рецензий на выступления musicAeterna в России и за рубежом, значительный блок посвятили пермскому периоду Курентзиса и Дягилевскому фестивалю, а в раздел «Союзники» вошли диалоги с певцами, композиторами и хормейстерами, чьи творческие карьеры неразрывно связаны с оркестром. В заключительной части собрана критика музыкальных сборников маэстро и пластинок его коллективов.

«Теодор Курентзис. Служитель утопии. Альманах» готовится к печати.

