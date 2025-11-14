О Теодоре Курентзисе выпустят книгу-альманах «Служитель утопии»

Как отмечает издательство, книга «Теодор Курентзис. Служитель утопии. Альманах» станет масштабной ретроспективой творческого пути музыканта. Внутри — избранные рецензии и интервью, складывающиеся в объемный и детализированный образ дирижера и худрука musicAeterna — от знакового приезда в Пермь и до 2025 года.

«Книга предлагает панорамное изучение художественной вселенной Курентзиса сквозь призму современной музыкальной критики и журналистики», — комментируют в «Композиторе».

В альманахе несколько разделов: «Хроника» состоит из рецензий на выступления musicAeterna в России и за рубежом, значительный блок посвятили пермскому периоду Курентзиса и Дягилевскому фестивалю, а в раздел «Союзники» вошли диалоги с певцами, композиторами и хормейстерами, чьи творческие карьеры неразрывно связаны с оркестром. В заключительной части собрана критика музыкальных сборников маэстро и пластинок его коллективов.

«Теодор Курентзис. Служитель утопии. Альманах» готовится к печати.