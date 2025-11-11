Выходит третья книга издательской программы букинистического магазина «Академия» про бани Петербурга

Краевед и историк рассматривает бани Петербурга и как важный объект для архитектуры города, и как уникальное культурно-эстетическое явление. В книге собрали массу любопытных и весьма полезных сведений, в том числе описание старинных приемов и рецептов правильного парения, мытья и массажа. Подробно здесь рассказывается о сервисе и истории старых петербургских бань, об их владельцах и завсегдатаях.
Сейчас для предзаказа доступна книга Игоря Богданова «Три века петербургской бани. Мыльни, термы, сауны, парные». Книга поступит в продажу в середине декабря 2025.
Банная культура Санкт-Петербурга в последние годы переживает яркий ренессанс: открываются новые бани, реставрируются и переосмысливаются старые. Книга Игоря Богданова позволяет проследить, как баня появлялась в повседневности петербуржцев, какую роль играла в городской топографии и в каком виде сохранилась по сей день.
«Книга написана уже больше двадцати лет назад, и в новом издании мы постарались актуализировать информацию о судьбе некоторых исторических зданий, которые упоминаются автором. Сопровождают текст иллюстрации из петербургских архивов и современные фотографии зданий, что позволяет совместить пласты истории и наших дней. Любая краеведческая работа — объект для дополнений и уточнений, поэтому и настоящая книга, написанная в публицистической манере, может не только стать путеводителем по банному Санкт-Петербургу, но и пробудить интерес к дальнейшему глубокому изучению истории города», — рассказала команда издательской программы букинистического магазина «Академия».
Ранее в серии уже выходили книги:
- Д. Засосов, В. Пызин «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков: Записки очевидцев»
- Ю. Б. Демиденко «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге»
В будущем планируют выпустить:
- С. Ф. Светлов «Петербургская жизнь в конце XIX столетия»
- Н. П. Анциферов «Душа Петербурга»
- Н. Животов «Петербургские профили»
18+
Комментарии (0)