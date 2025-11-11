Выходит третья книга издательской программы букинистического магазина «Академия» про бани Петербурга

Сейчас для предзаказа доступна книга Игоря Богданова «Три века петербургской бани. Мыльни, термы, сауны, парные». Книга поступит в продажу в середине декабря 2025.

Банная культура Санкт-Петербурга в последние годы переживает яркий ренессанс: открываются новые бани, реставрируются и переосмысливаются старые. Книга Игоря Богданова позволяет проследить, как баня появлялась в повседневности петербуржцев, какую роль играла в городской топографии и в каком виде сохранилась по сей день.

«Книга написана уже больше двадцати лет назад, и в новом издании мы постарались актуализировать информацию о судьбе некоторых исторических зданий, которые упоминаются автором. Сопровождают текст иллюстрации из петербургских архивов и современные фотографии зданий, что позволяет совместить пласты истории и наших дней. Любая краеведческая работа — объект для дополнений и уточнений, поэтому и настоящая книга, написанная в публицистической манере, может не только стать путеводителем по банному Санкт-Петербургу, но и пробудить интерес к дальнейшему глубокому изучению истории города», — рассказала команда издательской программы букинистического магазина «Академия».

Ранее в серии уже выходили книги:

В будущем планируют выпустить:

С. Ф. Светлов «Петербургская жизнь в конце XIX столетия»

Н. П. Анциферов «Душа Петербурга»

Н. Животов «Петербургские профили»

18+