Букеровскую премию в 2025 году получил роман «Плоть» венгерского писателя Дэвида Салэя. Это книга о мигранте, который проходит путь от небогатой юности в Венгрии до водителя очень богатого человека в Лондоне. Роман задает «глубокие вопросы о том, что движет жизнью, что делает ее достойной и что разрушает ее».

Жюри под председательством ирландского писателя и лауреата премии 1993 года Родди Дойла выбрало шесть произведений. Напомним, в шорт-лист премии из 153 отборочных попали «Flashlight» Сьюзен Чой о несчастном случае в корейской семье, «Audition» Кэти Китамуры про блудного сына известной актрисы, «Flesh» Дэвида Солоя о мужчине из трущоб в поисках смыслов, роуд-муви на страницах книги «The rest of our lives» Бенджамина Марковица, «The Land In Winter» Эндрю Миллера про две сельских семьи в послевоенной Британии и история взросления двух индийцев «The Loneliness of Sonia and Sunny» Кирана Десаи.

Дэвид Салэй — первый венгерско-британский писатель, удостоенный Букеровской премии. Родившийся в Канаде, Салай жил в Ливане, Великобритании, Венгрии, а сейчас — в Вене. Он — автор шести художественных произведений, переведенных на более чем 20 языков.

В 2010 году Салэй вошел в список 20 лучших британских писателей моложе 40 лет по версии Telegraph, а в 2013 году был выбран одним из лучших молодых британских романистов по версии Granta.

Салэй — не единственный писатель венгерского происхождения, удостоенный Букеровской или Международной Букеровской премии: Ласло Краснахоркаи, лауреат Нобелевской премии по литературе этого года, получил Международную Букеровскую премию в 2015 году.

Учрежденная в 1969 году, Букеровская премия ежегодно вручается за лучший оригинальный роман, написанный на английском языке и опубликованный в Великобритании или Ирландии. Годом ранее лучшим выбрали «Орбиту» Саманты Харви. Действие книги охватывает один день из жизни шести космонавтов на борту Международной космической станции. А еще это первая книга-лауреат, лор которой разворачивается в космосе.