Книги

Художник Александр Траугот создал 200 иллюстраций к пушкинской «Пиковой даме». Презентация арт-бука пройдет в Доме книги

Книгу представят сам автор и главный редактор издательства «Волки на парашютах», писатель и переводчик Ася Петрова.

Александр Траугот
Саша Невская для Собака.ru

Александр Траугот

23 сентября в 18:00 в Доме книги состоится презентация уникального арт-бука «Пиковая дама» Александра Пушкина с иллюстрациями классика современности Александра Траугота — художника и скульптора, наследника феноменальной династии живописцев, автора культовых иллюстра­ций к Андерсену, Набокову и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Книга вышла в издательстве «Волки на парашютах». В арт-буке — более 200 иллюстраций: сюжеты мистической повести, панорамы Петербурга и небрежные портреты героев, в которых художник вступает в открытую творческую полемику с автором повести. 

«Мне кажется, что Александр Георгиевич такой художник и человек, который сам немножко из мира Пушкина, из той эпохи. Это видно по тому, как он о Пушкине и его текстах рассуждает. Посади перед ним Александра Сергеевича, они бы прекрасно нашли общий язык. Для Траугота "Пиковая дама" – родной текст, он его цитирует наизусть, он знает, почему один герой поступил так, а другой эдак, у него даже есть четкое визуальное представление о том, кто из персонажей как выглядит. И он может себе позволить с Пушкиным спорить, дискутировать, пребывать в контакте», — поделилась главный редактор издательства Ася Петрова.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»
Александр Траугот

Художник, автор иллюстраций в интервью платформе ГодЛитературы.РФ:

Это особенное произведение даже для Пушкина. Для меня там очень много загадок. Вот, например, Германн. Он ведь, казалось бы, отрицательный персонаж: хочет соблазнить девушку ради секрета старой графини. Но почему Пушкин дает ему имя графа Сен-Жермена? Непонятно еще то, что Пушкин к нему относится с явной симпатией. У Пушкина, в общем, много героев сходят с ума — сам он писал: "Не дай мне Бог сойти с ума", — но при этом добавлял, что это, может быть, не так уж плохо, а плохо то, что запрут. Почему Германн сходит с ума? Он должен быть очень прагматичным человеком. Для меня это загадка.  Я очень люблю Пушкина. Когда любишь, то уже имеешь дружеские отношения с автором. И в «Пиковой даме» мне не нравится, как Пушкин описывает графиню, называя ее безобразной старухой. Я придерживаюсь другого мнения. Красота — это не физическая привлекательность, это нечто присущее человеку, что не уходит с возрастом.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Волки на парашютах»

Напомним, до 31 октября в Петербургской филармонии показывают работы Траугота, посвященные личности и творчеству Дмитрия Шостаковича. В основе экспозиции — графический цикл «Время Шостаковича», над которым художник работал с середины 2010‑х по 2025 год.

