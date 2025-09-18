Художник Александр Траугот создал 200 иллюстраций к пушкинской «Пиковой даме». Презентация арт-бука пройдет в Доме книги

23 сентября в 18:00 в Доме книги состоится презентация уникального арт-бука «Пиковая дама» Александра Пушкина с иллюстрациями классика современности Александра Траугота — художника и скульптора, наследника феноменальной династии живописцев, автора культовых иллюстра­ций к Андерсену, Набокову и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Книга вышла в издательстве «Волки на парашютах». В арт-буке — более 200 иллюстраций: сюжеты мистической повести, панорамы Петербурга и небрежные портреты героев, в которых художник вступает в открытую творческую полемику с автором повести.

«Мне кажется, что Александр Георгиевич такой художник и человек, который сам немножко из мира Пушкина, из той эпохи. Это видно по тому, как он о Пушкине и его текстах рассуждает. Посади перед ним Александра Сергеевича, они бы прекрасно нашли общий язык. Для Траугота "Пиковая дама" – родной текст, он его цитирует наизусть, он знает, почему один герой поступил так, а другой эдак, у него даже есть четкое визуальное представление о том, кто из персонажей как выглядит. И он может себе позволить с Пушкиным спорить, дискутировать, пребывать в контакте», — поделилась главный редактор издательства Ася Петрова.