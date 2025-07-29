В Петербургской филармонии открывается выставка художника Александра Траугота о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича

Работы покажут накануне дня памяти композитора. По этому же случаю в Большом зале прозвучит Седьмая симфония.
Александр Траугот
8 августа в Бетховенском фойе Большого зала филармонии открывается выставка художника петербургского художника Александра Траугота, посвященная личности и творчеству Дмитрия Шостаковича.
В основе экспозиции — графический цикл «Время Шостаковича», над которым художник работал с середины 2010‑х по 2025 год. Он отражает разные этапы жизни композитора: от блокадного Ленинграда до сценических образов в операх, балетах и драматических постановках. Большую часть выставки составят в основном неопубликованные иллюстрации для монографии Елены Матвеевой «Повесть о Дмитрии Шостаковиче. Бессмертие» («Вита нова», 2015). Их дополнят новые работы Траугота, созданные специально выставки, а также нотные издания с автографами и авторскими пометками композитора из фондов Музыкальной библиотеки Филармонии. Выставка пройдет в рамках празднования 50‑летия присвоения филармонии имени Шостаковича.
куратор выставки — Микаел Давтян.
9 августа, в день 50‑летия со дня смерти Дмитрия Шостаковича, в Петербургской филармонии пройдет вечер памяти: Заслуженный коллектив России под управлением народного артиста Николая Алексеева исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию. Впервые она была исполнена в блокадном зале филармонии 9 августа 1942 года.
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