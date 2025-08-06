«Вчера и навсегда» запускает серию литературных вечеров, посвященных прозе Сергея Довлатова

С 6 августа по 3 сентября в кабаке «Вчера и навсегда» стартует цикл литературных читок произведений Сергея Довлатова. Это малоизвестный тамиздат, абсурд, автобиографическая дилогия и голос «третьей волны» эмиграции, а также истории о поиске «настоящего» человека среди неидеальных людей: алкоголиков, романтиков и неудачников. По сути, это рассказы о жизни без прикрас: с грустью, со смехом, с неизменной попыткой понять себя и других. Произведения Довлатова зачитают актеры театра и кино в сопровождении фортепианной импровизации.

Цикл завершится ко дню рождения Довлатова — 3 сентября.

Программа событий:

6 августа, 21:00 — Читка «Ищу человека» в исполнении Артема Кисакова под аккомпанемент фортепиано Дениса Кириллова.

в исполнении Артема Кисакова под аккомпанемент фортепиано Дениса Кириллова. 13 августа, 21:00 — «Невидимая книга» в исполнении Юлии Дейнеги и Марины Даминевы. За пианино — Марк Бомштейн.

в исполнении Юлии Дейнеги и Марины Даминевы. За пианино — Марк Бомштейн. 31 августа, 20:00 — «Ремесло», «Старый петух, запеченный в глине» вместе с Романом Бахусовым, Данилом Вачегиным, Иваном Вальбергом. Аккомпанирует Марк Бомштейн.

вместе с Романом Бахусовым, Данилом Вачегиным, Иваном Вальбергом. Аккомпанирует Марк Бомштейн. 3 сентября, 21:00 — «Наши» в исполнении Александра Худякова и под аккомпанемент Марка Бомштейна.

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