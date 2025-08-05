Что читать в августе: 15 отличных новых книг

Путеводитель по Петербургу Цоя, исследование противоречивой истории Германии, переиздание уникального альманаха о театре 1922 года, биографии Марии-Антуанетты и легендарного редактора Джудит Джонс (первооткрывателя Анны Франк и Сильвии Плат!), сборник статей о писателях-фантастах, а также эссе о свободе в цифровую эпоху — Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Фрэнк Трентманн «Из тьмы. Немцы 1942–2022» (18+)
Пожалуй, самая захватывающая и драматичная историческая книга этого сезона. Фрэнк Трентманн охватывает события 80-ти (!) лет: Вторую мировую войну, Холодную войну, падение Берлинской стены, политическую борьбу сегодняшнего дня. Автор обращается к спикерам с полярными судьбами и мнениями и рисует противоречивый портрет немецкого народа. Проще говоря, «Из тьмы» отвечает на вопросы: как немцы перепридумали себя? И кем они стали?
Corpus, перевод: Максим Тимофеев
Томас Шлессер «Глаза Моны» (18+)
Роман историка искусства Шлессера всего за год стал литературным феноменом — переведен на 36 языков, среди которых теперь и русский. По сюжету когда десятилетняя Мона начинает стремительно терять зрение, ее дедушка за 52 недели знакомит внучку с коллекцией главных парижских музеев: Лувра, Орсе и центра Помпиду.
Corpus, перевод: Наталья Мавлевич
Максим Иванов «С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события» (18+)
Дорожная карта рокерского Ленинграда 1960-1980-х, которая вовсе не ограничивается «Котельной Камчатка». К примеру, из дома на Бассейной улице юный Цой ходил в школу, а на улице Стойкости он учился в ПТУ. В хрущевке на проспекте Космонавтов он репертировал с Алексеем Рыбиным, а на проспекте Ветеранов гулял со своей семьей. Все пароли и явки сдает Максим Иванов, фанат группы «Кино».
«ОГИЗ»
Обложка российского издания пока не утверждена
Сара Франклин «Редактор: Закулисье успеха и революция в книжном мире» (18+)
«Селф-мейд» — самая подходящая характеристика для Джудит Джонс, сотрудницы издательства Knopf. С позиции ассистентки Джудит доросла до позиции главного редактора со стажем в 60 лет. А еще за время работы она дала старт карьерам великих женщин-авторов: Анны Франк, Сильвии Плат, Джулии Чайлд.
«КоЛибри», перевод: Лайма Комягина
Ксения Сидорина «Осторожно отмыто. Истории о плитке, печах и витражах Петербурга» (16+)
Подробный путеводитель по архитектурным деталям бывших доходных домов составила краевед Ксения Сидорина, которая с 2019 года вместе с командой волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» отмывает и реставрирует плитку, печи и витражи города.
«Подписные издания»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
«О театре» (18+)
Переиздание уникального альманаха 1922 года, который можно было найти разве что в редком антикварном магазине. 11 критиков, режиссеров и теоретиков — среди которых Алексей Ган, Иван Аксенов, Борис Арватов, Михаил Загорский и Оскар Блюм — размышляют о границах театра.
Ad Marginem
Обложка российского издания пока не утверждена
Лоран Бине «Игра перспектив/ы» (18+)
Автор интеллектуальных детективов и обладатель Гонкуровской премии на этот раз помещает своего героя — вполне реальную фигуру основоположника искусствоведения Джорджо Вазари — в захватывающие обстоятельства расследования убийства художника Понтормо.
«Издательство Ивана Лимбаха», перевод: Анастасия Захаревич
Сильви Ле Бра-Шово, «Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты» (16+)
Французская фэшн-журналистка воссоздает биографию (а также характер, быт и гардероб!) легендарной австрийской принцессы, развенчивает распространенные мифы (например, в «Деле о бриллиантовом ожерелье»!) и отвечает на вопрос, как именно Мария-Антуанетта изменила французскую моду.
«КоЛибри», перевод: Инна Козак
Бен-Чхоль Хан «Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху» (16+)
Корейский философ, а также автор «Общества усталости» и «Топологии насилия» предлагает понаблюдать за тем, как демократию сменяет новое мироустройство — инфократия. В эссе он объясняет, что информация становится главным механизмом власти, а логика лайков и алгоритмов вытесняет пространство для публичного диалога.
«Лед», перевод: Станислав Мухамеджанов
Василий Владимирский «Картографы рая и ада» (16+)
Трушный гик, ведущий подкаста «ФантКаст» и автор книги «Драконы и звездолеты» выпускает сборник статей о биографиях и творчестве писателей-фантастов: от представителя Золотого века Роберта Хайнлайна до русскоязычных «шестидесятников» — Аркадия и Бориса Стругацких.
«Редакция Елены Шубиной»
Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» (18+)
В центре сюжета дебютного романа из шорт-листа Гонкуровской премии — слабослышащая Луиза, которая оказывается перед сложным решением: поставить имплант или сохранить свою особенность, рискуя навсегда потерять слух.
«Подписные издания», перевод: Валерия Фридман
Вера Сорока «Сказки слепого мира» (18+)
Автор сборника мифов «Питерские монстры» вновь экспериментирует с формой и содержанием. В ее страшных, смешных и метафоричных рассказах персонажи русских сказок переплетаются с жестокими современными реалиями.
«Альпина.Проза»
Маша Константиниди «Лысая, или Удивительная и драматичная история о таинственной черной жиже, судьбоносных встречах, сомнительных решениях, в конце которой я, к собственному удивлению, не только не сошла с ума, но и приняла себя, хотя вообще-то не планировала» (18+)
Дебют Константиниди с рекордно длинным названием — хроники утраченной Москвы 2010-х годов, где истории из студенческих баров вырастают до масштабов почти что греческой трагикомедии. А еще это универсальное размышление о внутренней борьбе и поисках принятия и понимания.
Individuum
Жан Буко и Джонни Расс «Птичьи певцы» (16+)
А вы знали, что можно научиться подражать голосам птиц? Именно такое хобби появилось в детстве у авторов этой книги. В биографии они рассказывают о том, как необычное увлечение привело их к созданию популярного французского шоу «Птичьи певцы».
«Поляндрия», перевод: Мария Пшеничникова
Ирина Богатырева «Золотое время» (16+)
Микс из этнического фэнтези, психологической драмы и социального романа авторства фольклориста Ирины Богатыревой. Главная героиня — шаманка — путешествует между тремя мирами: пространством богов, людей и мертвых. А ее цель — найти исчезнувшую предшественницу.
«Редакция Елены Шубиной»
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