Что читать в августе: 15 отличных новых книг

Маша Константиниди «Лысая, или Удивительная и драматичная история о таинственной черной жиже, судьбоносных встречах, сомнительных решениях, в конце которой я, к собственному удивлению, не только не сошла с ума, но и приняла себя, хотя вообще-то не планировала» (18+)

Дебют Константиниди с рекордно длинным названием — хроники утраченной Москвы 2010-х годов, где истории из студенческих баров вырастают до масштабов почти что греческой трагикомедии. А еще это универсальное размышление о внутренней борьбе и поисках принятия и понимания.

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