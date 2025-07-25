Рисунки Бродского и свитер Довлатова продадут на аукционе

«Звезда» — старейший ныне существующий ежемесячный журнал России. Первый выпуск вышел в 1924 году, за это время в нем было опубликовано около 20 тысяч произведений и множество авторов, среди которых Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Николай Заболоцкий и многие другие.

Читатели «Звезды» уже дважды помогли сохранить издание. Редакция журнала надеется, что это произойдет и на этот раз. Подробнее об аукционе и условиях участии в нем здесь.