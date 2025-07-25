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Рисунки Бродского и свитер Довлатова продадут на аукционе

Во вторник, 29 июля, аукционный дом «12-й стул» проведет торги в поддержку журнала «Звезда».

Ранняя фотография писателя Сергея Довлатова. Из личного архива философа и филолога Игоря Смирнова.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой аукционного дома «12-й стул»

Ранняя фотография писателя Сергея Довлатова. Из личного архива философа и филолога Игоря Смирнова.

Среди лотов — коллекционные вещи. Например, рисунки, открытки и книги с автографом Иосифа Бродского, машинописные тексты (в том числе для невышедшей книги «Пять углов») Сергея Довлатова и его свитер, подаренный поэту Андрею Арьеву. Дополнят аукцион фотографии и письма Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Якова Гордина, Дмитрия Лихачева, Нины Берберовой, Виктора Сосноры, Юны Мориц, Зинаиды Шаховской, Людмилы Петрушевской, Александра Флоренского и других. 

Иосиф Бродский. Автопортрет с обнаженной. 1965. Из архива Киры Федоровны Самосюк.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой аукционного дома «12-й стул»

Иосиф Бродский. Автопортрет с обнаженной. 1965. Из архива Киры Федоровны Самосюк.

«Звезда» — старейший ныне существующий ежемесячный журнал России. Первый выпуск вышел в 1924 году, за это время в нем было опубликовано около 20 тысяч произведений и множество авторов, среди которых Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Николай Заболоцкий и многие другие. 

Читатели «Звезды» уже дважды помогли сохранить издание. Редакция журнала надеется, что это произойдет и на этот раз. Подробнее об аукционе и условиях участии в нем здесь

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